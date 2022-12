Des cloches fabriquées à Villedieu-les-Poêles pour "redonner vie" à Mossoul en Irak

Mossoul, deuxième ville d'Irak, a été largement détruite sous l'occupation de Daech de 2014 à 2017 et lors des combats pour sa libération. Depuis 2018, l'Unesco mène un programme intitulé "faire revivre l'esprit de Mossoul" qui comprend notamment la reconstruction de bâtiments historiques et religieux dont le rôle social et culturel est important.

ⓘ Publicité

L'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture a choisi l'une des deux dernières fonderies de cloches françaises, celle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pour recréer une partie de ce patrimoine perdu : les trois cloches de l'église Al-Saa'a , aussi appelée "Notre-Dame-de-l'Heure". Et ce choix n'est pas lié au hasard : les précédentes cloches étaient déjà de fabrication française et il existe des liens historiques importants entre la France et Mossoul.

Un repère dans la ville

Sa directrice générale Audrey Azoulay est venue assister ce lundi au "décochage", c'est à dire **le démoulage de ces cloches "**très attendues là bas par les habitants, quelle que soit leur confession, assure le frère Nicolas Tixier, représentant des Dominicains en France et en Irak. C'est un magnifique symbole de la vie qui revient dans cette ville tellement éprouvée."

"Ces cloches ainsi que l'horloge de l'église Al-Saa'a, ce sont des repères collectifs pour toute la ville depuis le XIXe siècle, explique Audrey Azoulay. Le fait de les remplacer, qu'on puisse réentendre ce son, c'est un signe d'espoir, de vie à nouveau, après ces années de mort qu'ont été les années d'occupation par Daech".

L'ambassadeur d'Irak auprès de l'Unesco et le représentant des Frères Dominicains en France et en Irak étaient également présents. © Radio France - Lucie Thuillet

Fierté et émotion à Villedieu

Paul Bergamo, le directeur de la fonderie Cornille-Havard, a l'habitude de créer et restaurer des cloches du monde entier, mais il le confie, l'importance de ce projet-là et le voyage qu'il a lui-même fait sur place, l'ont beaucoup marqué : "Nous sommes très fiers. Il ne s'agit pas juste de reposer des pierres les unes sur les autres, il s'agit de resouder les gens." Des ingénieurs irakiens ont d'ailleurs pu assister à la coulée des cloches à Villedieu, il y a quelques semaines.

L'ambassadeur d'Irak auprès de l'Unesco, originaire lui-même de Mossoul, était également présent ce lundi à Villedieu et a pu très symboliquement faire sonner l'une d'elle au sein de l'atelier. Ces trois cloches seront mises en place à Mossoul début 2023.