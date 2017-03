EN DIRECT - Londres : la police évoque une attaque "terroriste" au Parlement

Un policier a été poignardé et un assaillant atteint par des tirs de la police dans l'enceinte du Parlement à Londres ce mercredi, annonce un responsable du Parlement. Des coups de feu ont été entendus aux abords du Parlement. La police évoque une attaque "terroriste".

Suivez le direct de Franceinfo :

La police évoque une attaque terroriste

La police britannique a qualifié l'attaque de ce mercredi devant le Parlement britannique "d'incident terroriste". "Incident à Westminster: nous traitons ceci comme un incident terroriste jusqu'à preuve du contraire", a écrit la police métropolitaine sur son compte Twitter.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

D'une part, un assaillant qui avait poignardé un policier dans l'enceinte du parlement de Londres a été atteint par les tirs des policiers, mercredi après-midi, a fait savoir David Lidington, le dirigeant de la Chambre des Communes. "L'assaillant présumé a été atteint par les tirs de policiers, une ambulance est sur les lieux pour évacuer les victimes", a-t-il précisé.

D'autre part, une dizaine de personnes au moins ont été blessées sur le pont de Westminster, d'après l'agence Reuters. D'après la BBC, une voiture a foncé dans les passants sur le pont de Westminster.

Former Polish foreign minister films scene after car strikes and injures pedestrians in Westminsterhttps://t.co/FwKsncYH4m pic.twitter.com/aIDxD1w0tm — BBC News (UK) (@BBCNews) March 22, 2017

La chaîne de télévisions Sky News montre, elle aussi, des photos de passants qui auraient été renversés par une voiture.

Images show aftermath of terror attack on Westminster Bridge, where a vehicle mowed down several people pic.twitter.com/TxpDjWdaWr — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

La Première ministre britannique, Theresa May, est saine et sauve et en sécurité, ont annoncé les services de Downing Sreet.

Le quartier complètement bouclé

Selon les médias britanniques, deux personnes étaient étendues par terre devant le Parlement. Le quartier a été complètement bouclé. Un porte-parole de la Chambre des Communes a indiqué à l'AFP que les députés avaient été confinés à l'intérieur du Parlement en raison d'un "incident de sécurité".