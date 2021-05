Des débris d'une fusée chinoise vont retomber sur Terre mais personne ne sait où

Le Pentagone suit à la trace cette fusée chinoise, qui doit effectuer une rentrée incontrôlée dans l'atmosphère, avec le risque de s'écraser dans une zone habitée. La Chine a lancé, jeudi 29 avril, cette fusée Longue-Marche 5B. C'est le corps de l'engin spatial (21 tonnes de débris ) qui doit atterrir dans les prochains jours, et personne ne sait où.

Les risques d'une collision avec l'homme sont infimes

Après la séparation du module spatial, le lanceur s'est mis à tourner en orbite autour de la planète selon une trajectoire irrégulière, perdant lentement de l'altitude, ce qui rend toute prédiction sur son point d'entrée dans l'atmosphère, et donc son point de chute, quasiment impossible. Il est possible qu'elle se désintègre à l'entrée dans l'atmosphère, ne laissant que des débris limités s'écraser. Et si elle reste entière, la planète étant composée à 70% d'eau, il y a de fortes chances que la fusée s'abîme en mer, mais ce n'est pas sûr. Elle pourrait s'écraser sur une zone habitée ou sur un navire. Pas de panique pour autant, les risques qu'un individu soit frappé par des débris spatiaux sont extrêmement faibles, d'un sur plusieurs milliards. Il y a un an, le même type de débris s'était écrasé non loin d'un village de Côte d'Ivoire sans faire de victime.

Questionné sur la possibilité que le débris spatial soit détruit si des zones terrestres sont menacées, le porte-parole du Pentagone a répondu qu'il était "trop tôt" pour le dire.