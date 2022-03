Guerre en Ukraine : des dons brestois déjà arrivés à l'hôpital ukrainien de Lviv

Le Brestois Daniel Guianvarch, un ancien casque bleu devenu chauffeur routier, est sur la route du retour après avoir déposé du matériel médical au poste frontière de Medyka, l'un des principaux points de traversée entre la Pologne et l'Ukraine, à l'intention de l'hôpital de Lviv.

2.430 kilomètres entre Brest et Medyka. Le Brestois Daniel Guianvarch, un ancien casque bleu devenu chauffeur routier, est sur la route du retour ce mardi, après avoir déposé du matériel médical au poste frontière de Medyka, l'un des principaux points de traversée entre la Pologne et l'Ukraine, à l'intention de l'hôpital de Lviv.

À bord de son fourgon personnel qui peut contenir 1,5 tonne de matériel, il a embarqué un brancard, cinq fauteuils roulants, des compresses, du glucose en poche, des nourritures extra-corporelles, autrement dit pouvant alimenter des blessés ou des malades qui ne peuvent pas ingurgiter. Egalement du matériel récupéré auprès des personnels de santé mais aussi de particuliers.

"On a déchargé dans un 38 tonnes qui est parti pour Lviv"

Les fauteuils roulants acheminés depuis Brest sont arrivés à l'hôpital de Lviv - Un bénévole

"Je suis parti avec deux bénévoles bretons qui sont restés sur place pour aider les réfugiés. On a déchargé le matériel directement dans un 38 tonnes qui partait pour l'hôpital et la maternité. On a reçu les photos montrant que tout est bien arrivé sur place." Daniel Guianvarch va repartir la semaine prochaine. Une cagnotte est en ligne pour aider au financement du carburant.