Des eaux de baignade de plus en plus propres en Europe

Sur quelle plage d’Europe peut-on faire trempette sereinement ? L’Agence européenne de l’environnement a publié son rapport annuel sur les eaux de baignade. Des eaux de baignade de plus en plus propre. Le Luxembourg, Chypre et Malte sont en haut du classement avec des sites d'excellente qualité.

D'après le rapport annuel de l'Agence européenne de l'environnement, 96% des sites de baignade remplissent les conditions de qualité minimales établies par la réglementation de l’Union européenne. Mieux encore plus de 85 % des sites de baignade sont de qualité «excellente». Les eaux de baignade européennes sont beaucoup plus propres qu’il y a quarante ans. A l’époque, de grandes quantités d’eaux usées municipales et industrielles s’y déversaient librement. Mais depuis Bruxelles a pris les choses en main. Les États membres doivent surveiller leurs eaux de baignade chaque année et évaluer leur qualité à la fin de chaque saison balnéaire. Les eaux sont ensuite classées et lorsque celles-ci ne satisfont pas aux normes minimales, les autorités doivent prendre un certain nombre de mesures comme l’interdiction de baignade ou encore la mise en place de panneaux d’avertissement. L'Agence européenne de l'environnement a également publié une carte interactive mise à jour qui indique le niveau de qualité des eaux pour chaque site de baignade.

Luxembourg, Chypre, Malte et Grèce: des sites de baignade d'excellente qualité

C'est le Luxembourg qui remporte la palme, avec 100% de ses sites en qualité excellente. Chypre, Malte et Grèce sont les pays les mieux classés. La France, elle, fait partie des élèves moyens. Bien qu’elle ne figure pas dans le peloton de tête, elle est quand même saluée pour ses efforts : on y a recensé 13 sites « insuffisants » en moins entre 2015 et 2016. L’Irlande, le Royaume Uni et la Slovaquie eux ont encore des efforts à faire. Faut-il choisir les plages qui ont le pavillon bleu ? C'est une distinction très convoitée par les cités balnéaires. En France, 173 communes ont reçu le label bleu cette année. Ce label, présent dans 47 pays sur tous les continents est une référence dans les domaines du tourisme, de l'environnement et du développement durable. Pour obtenir ce fameux Pavillon bleu, la plage doit être classée par l'Agence régionale de santé en catégorie "excellente". Mais le label a été critiqué parce qu'il se base sur les analyses des 4 années précédentes. D'ailleurs pour l'obtenir, il faut en faire la demande, pas de panique donc si vous ne voyez pas de pavillon bleu, certaines plages ne l'ont pas mais sont tout de même reconnues comme des sites de baignade de qualité "excellente" par l'Agence régionale de santé.

Retrouvez toute l'actualité européenne sur la page de l'émission : "Tous Européens".