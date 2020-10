Des élus de Drôme et d'Ardèche appellent la France à soutenir l'Arménie dans une tribune

Quelque 173 maires, députés et sénateurs français appellent ce dimanche la France à sortir de sa position de neutralité face à "l'agression azerbaïdjanaise contre les Arméniens" au Nagorny Karabakh, région séparatiste que l'Azerbaïdjan cherche à reconquérir.

173 élus appellent la France, le "pays ami" de l'Arménie, à sortir de sa neutralité. Ils dénoncent "l'agression azerbaïdjanaise contre les Arméniens" dans le Haut-Karabakh, dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche. Parmi les signataires figurent huit Drômois et Ardéchois.

Les signataires de Drôme et d'Ardèche

Le maire de Valence Nicolas Daragon a signé cette tribune, tout comme la maire de Romans-sur-Isère Marie Hélène Thoraval, la députée de l'Ardèche Michèle Victory, la députée européenne Michèle Rivasi mais aussi Nathalie Nieson, maire de Bourg-de-Péage, Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence, le sénateur de la Drôme Bernard Buis et la députée de la Drôme Emmanuelle Anthoine. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait également partie des signataires.

Ces élus estiment que la diplomatie française "devrait à la lumière des événements récents de l'année 2020 reconsidérer profondément sa stratégie", alors que les combats s'intensifient ce week-end dans le Haut-Karabakh. _"Le 12 juillet dernier et sur plusieurs jour_s, écrivent les signataires, l'armée azerbaïdjanaise a déjà attaqué non pas le Haut-Karabakh, mais l'Arménie dont les frontières sont pourtant unanimement reconnues par la communauté internationale (...) Cette attaque représentait une agression insupportable contre un pays ami de la France, auprès duquel nous avons une responsabilité historique et universelle au regard du génocide dont son peuple a été victime en 1915."