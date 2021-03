Des fleurs sur la tombe de Manuel Azaña à Montauban, pour "réparer un manque des autorités françaises"

L'historien Jean-Pierre Amalric, président de l'association "Présence de Manuel Azaña", a assisté à l'hommage rendu au président espagnol mort en exil. Il y voit un geste de "réparation" de la France. Pedro Sanchez et Emmanuel Macron ont déposé une gerbe commune.

Une gerbe unique a été déposée par Emmanuel Macron et Pedro Sanchez, avec les drapeaux des deux pays.

C'est certainement le symbole le plus fort de cette rencontre franco-espagnole, ce lundi 15 mars à Montauban. Emmanuel Macron et Pedro Sanchez ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Manuel Azaña, le dernier président de la République espagnole, avant la dictature de Franco, mort en exil après la guerre d'Espagne.

Une cérémonie intimiste au cimetière urbain de Montauban, avec un nombre de participants limité à cause de la crise sanitaire. Parmi les rares personnes à y assister : Jean-Pierre Amalric, le président de l’association "Présence de Manuel Azaña". Un moment très émouvant pour lui, et même historique, tant cette tombe a une symbolique importante pour les descendants des réfugiés de la guerre d'Espagne installés en France.

"Au fond de la grande allée qui mène à cette tombe, nous avons vu deux petites silhouettes qui marchaient côte à côte, et se rapprochaient d'un pas paisible" explique Jean-Pierre Amalric. "C'était à la fois très simple, sans mise en scène, et assez émouvant de voir ces deux hommes marcher vers ce destin".

Une gerbe unique, avec deux drapeaux

L'historien a pleinement conscience de l'importance de ce moment, par la démarche conjointe des représentants des deux pays : "Ils ont déposé ensemble une gerbe unique, et ça, ça m'a étonné. Pas deux gerbes, une ! Avec les deux rubans".

Manuel Azaña est enterré au cimetière urbain de Montauban. - Jean-Pierre Amalric

Le président français et le chef du gouvernement espagnol se sont alors recueillis, face à la tombe. Selon le Montalbanais, "on sentait, et c'est rare en politique, qu'il y avait de la cordialité dans l'air, quelque chose comme ça".

Emmanuel Macron et Pedro Sanchez se sont recueillis sur la tombe de Manuel Azaña. - Jean-Pierre Amalric

Le président Macron m'a donné l'impression de réparer très tard, mais enfin, un manque.

"Un instant émouvant", selon Jean-Pierre Amalric. - Jean-Pierre Amalric

Pour Jean-Pierre Amalric, le jour était clairement historique. Jamais un président de la République Française n'avait déposé de gerbe sur la tombe de Manuel Azaña. Pedro Sanchez, lui, est déjà venu il y a deux ans, en février 2019. "Le président Macron m'a donné l'impression de _réparer très tard, mais enfin, un manque_. Un manque des hautes autorités françaises".