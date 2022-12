Des groupes électrogènes partent de Vendée pour l'Ukraine

La guerre en Ukraine prive de chauffage et d'électricité des milliers d'habitants. Pour répondre à un appel du maire de Kharkiv le pôle fenêtre de la fédération française du bâtiment a lancé l'opération "Lumière et chaleur pour l'Ukraine". Et le groupe Liébot propriétaire de plusieurs entreprises en Vendée et Loire Atlantique va envoyer ce mardi 15 groupes électrogènes. Certains ont été achetés aux Herbiers par l'entreprise de menuiserie aluminium K Line.

ⓘ Publicité

" Toutes les sociétés du groupe ont voulu participer -explique Ludwig Crivelli, directeur logistique chez K Line- Je n'en avais pas sous la main. Il a fallu qu'on les achète. Donc j'ai fait appel à des fournisseurs herbretais qui ont pioché un peu partout dans les stocks qu'ils avaient. Et ils ont tout rapatrié sur Les Herbiers pour nous livrer dès la semaine d'après. On veut être solidaires. On sait c'est que c'est difficile pour eux (les ukrainiens) et ce serait inconcevable de ne pas participer à cette solidarité"..