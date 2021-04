Une vie "extraordinaire" : la mémoire du prince Philip, époux d'Elizabeth II, saluée dans le monde entier

Les hommages se multiplient après l'annonce du décès du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II d'Angleterre, ce vendredi. Partout dans le monde, dirigeants et personnalités saluent un homme à la vie et au travail "extraordinaires", qui a représenté son pays "avec dignité", "courage et détermination".

Pluie d'hommages au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a rendu hommage au prince Philip : "La nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d'Edimbourg", a-t-il déclaré devant le 10 Downing Street. "Nous sommes en deuil avec Sa Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille", a-t-il dit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Premier ministre irlandais s'est également dit "attristé" de la mort du prince Philip.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Première ministre indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon s'est dite "attristée" par la mort du duc d'Edimbourg. Selon elle, il laissera_ "une marque profonde_" en Ecosse, nation avec laquelle il partageait _"des liens profonds et durables_", et où il passait régulièrement ses vacances à Balmoral.

En Irlande du Nord, agitée depuis plus d'une semaine par des émeutes, la Première ministre unioniste Arlene Foster a rappelé que le prince était "largement respecté pour service actif et dévoué à son pays ainsi que pour son soutien inébranlable à Sa Majesté la reine pendant son règne". "Il avait un impact profond et positif sur des milliers de nos jeunes", notamment via son programme en faveur de la jeunesse "The Duke of Edinburgh's Award", a-t-elle souligné.

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a également salué _"un homme extraordinaire, qui a consacré sa vie au service public et à aider les autres". "Il a aussi combattu pour le Royaume-Uni-et les libertés qui nous sont chères aujourd'hui-durant la Seconde Guerre mondiale",_ a-t-il ajouté.

L'ancien ministre britannique Tony Blair, au pouvoir au moment de la mort de la princesse Diana en 1997, a rendu hommage à un homme "souvent en avance sur son temps". "Il sera naturellement particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d'années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage", a déclaré l'ancien dirigeant travailliste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Toute la famille du Commonwealth se rassemble dans la peine et la gratitude"

Les dirigeants des pays du Commonwealth, les anciennes colonies de l'empire britannique, ont également salué le prince Philip. Il "incarnait une génération qu'on ne reverra jamais", a affirmé le Premier ministre australien Scott Morrison, qui a ordonné la mise en berne des drapeaux. "Toute la famille du Commonwealth se rassemble dans la peine et la gratitude pour le décès et la vie du prince Philip", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a salué "un homme de conviction et de principes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Premier ministre indien a salué la carrière "remarquable" du prince Philip. "Il a eu une carrière remarquable dans l'armée et était au premier plan dans beaucoup d'initiatives sociales. Qu'il repose en paix", a ajouté Narendra Modi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pays anglophones saluent la mémoire du prince

L'ancien président des Etats-Unis George W. Bush a également salué sa mémoire : le prince Philip "représentait le Royaume-Uni avec dignité", a-t-il déclaré.

Les hommages des pays européens

Le prince Philip a vécu "une longue vie au service de son pays", a salué Berlin. "Nous sommes profondément attristés par la perte de son altesse royale le Prince Philip, a déclaré le ministre des Affaires étrangères allemand. "Nos pensées et nos prières vont à la famille royale, au peuple du Commonwealth et à tous ceux qui l'aimaient tendrement."

Les dirigeants du monde entier à l'unisson

Le prince Philip sera "très regretté en Israël et dans le monde", a déclaré le Premier ministre du pays Benjamin Netanyahu.