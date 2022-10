Des iraniennes de la Côte d'Azur se mobilisent pour interpeller l'opinion public

La colère gronde en Iran, depuis l'assassinat d'une jeune femme Mahsa Amini, torturée est tuée après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un port du voile jugé "inapproprié". Depuis les iraniens, et notamment les jeunes luttent et sont très durement réprimés. Sur la Côte d'Azur, les iraniennes et les iraniens installés ici veulent interpeler l'opinion public.

ⓘ Publicité

Des manifestations à Nice et Cannes

De nombreuses manifestations de soutien au peuple iranien ont lieu dans le monde entier, comme dimanche dernier à Nice. Une nouvelle manifestations a d'ailleurs lieu ce dimanche 9 octobre de 16h à 18 sur la place Masséna. Un autre rassemblement a aussi lieu ce vendredi 7 octobre à Cannes, à 19h00 devant la mairie. La cinémathèque de Nice apporte également son soutien au peuple iranien avec des projections de film iraniens; ce lundi 10 octobre : Le tableau noir de Samira Makhmalbaf à 18h00 et puis à 20h : Les chats persans réalisé par Bahman Ghobad.

loading

Je vais être honnête avec vous, si on m'arrête en Iran et qu'on me tue, ça n'est pas grave c'est pour la bonne cause"

Nous avons rencontré plusieurs iraniennes installées sur la Côte d'Azur depuis de longues années, l'une d'elle qui préfère rester anonyme est installée ici depuis 35 ans. Quand elle avait 16 ans, elle a manifesté contre le Chah d’Iran, elle a même voté pour Khomeini et le régime islamiste pensant que les choses allées changer. Elle a très vite regretté et elle a fui l’Iran mais retourne souvent dans son pays. Elle est très fière de tous ces jeunes qui sortent dans la rue au péril de leur vie :" Vous savez quand vous en avez assez de tout et bien vous n'avez peur de rien. Moi aussi si j'étais en Iran aujourd'hui je serais dans rue avec ces jeunes. Je vais être honnête avec vous, si on m'arrête en Iran et qu'on me tue, ça n'est pas grave c'est pour la bonne cause, mais ils ne font pas ça ils vous torturent, ils vous violent, la cause des femmes iraniennes je la porte et je suis en deuil tout temps. J'espère que ça va changer".

loading