Deux journalistes afghans tabassés par des talibans

De grands hématomes sur les jambes et le dos, la peau violacée : ces photos de deux journalistes afghans violemment frappés par les talibans, après avoir couvert une manifestation de femmes à Kaboul la capitale mercredi, choquent. Les deux hommes qui travaillent pour un des principaux quotidiens du pays, Etilaat Roz ("Jour d'info"), ont été empêchés de filmer. Taqi Daryabi, photographe de 22 ans, et Nematullah Naqdi, caméraman de 28 ans, ont été rapidement pris à partie lorsqu'ils ont tenté de filmer un rassemblement contre le pouvoir.

Quatre heures d'enfer

Seules quelques dizaines de femmes étaient arrivées pour défendre leur droit à travailler et étudier, la manifestation débutait à peine, quand les deux journalistes ont été arrêtés. Les talibans "m'ont dit que c'était strictement interdit de filmer. Ils arrêtaient tous ceux qui filmaient, prenaient leurs téléphones", raconte Netamullah Naqdi. Avec son collègue, ils sont ensuite emmenés de force au commissariat. À l'intérieur, "les talibans ont commencé à m'insulter, à me donner des coups de pied", poursuit-il. Ils l'emmènent dans une pièce vide et se déchaînent sur lui "à quatre ou cinq". "Ils m'ont attaché les mains derrière le dos, m'ont mis au sol et m'ont frappé à coups de bâtons, de câbles, de tuyaux, tout ce qu'ils pouvaient trouver, ajoute-t-il. _J'ai cru qu'ils allaient me tuer_."

Les deux journalistes ont été passés à tabac pendant quatre heures par des talibans © AFP - Wakil Kohsar

Nematullah Naqdi est ensuite conduit dans une cellule où s'entassent 15 personnes : il y retrouve Taqi Daryabi, arrêté et tabassé de la même manière, la tête en sang. "On était allongés sur le sol, _on avait tellement mal qu'on ne pouvait plus bouger_", explique ce dernier. Environ quatre heures plus tard, en début d'après-midi, les talibans les libèrent, leurs rendent leurs téléphones et les jettent dehors en les insultant.

Ces derniers jours, plusieurs dizaines de journalistes ont été frappés, arrêtés ou empêchés de couvrir les manifestions, bien que les talibans affirment respecter la liberté de la presse. Le "discours officiel n'a rien à voir avec la réalité qu'on observe sur le terrain", note le patron du quotidien Etilaat Roz, Zaki Daryabi : il appelle tous les médias à s'unir pour dénoncer les violences commises contre ses deux journalistes et d'autres.