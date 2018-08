Cinquante-neuf réfugiés de l'Aquarius et d'un autre navire humanitaire sont arrivés ce jeudi en France. Les réfugiés ont été répartis dans des bus. Ils devraient ensuite gagner des centres d'accueil en Franche-Comté. Ils seront accueillis en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort.

Échenoz-la-Méline, France

Cinquante-neuf réfugiés de l'Aquarius et d'un autre navire humanitaire qui avaient accosté à Malte mi-août sont arrivés ce jeudi en France. Ils ont atterri à 11h à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Une partie d'entre eux sera bientôt dirigée vers des centres d'accueil de Franche-Comté. Ces réfugiés ont été entendus à Malte par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) qui avait envoyé une mission pour s'assurer que ces réfugiés correpondaient bien aux critères de l'asile.

Des réfugiés de l'Erythrée du Soudan et de Somalie

Fatigués mais souriants ces réfugiés, dont douze femmes seules et une famille de cinq enfants, ont immédiatement été répartis dans des bus. Parmi eux se trouvent "16 Soudanais, 25 Erythréens, 10 Somaliens, ainsi que quelques Camerounais, Ivoiriens et Nigérians", précise Didier Leschi, le directeur général de l'Ofii (Office français de l'immigration et de l'intégration).

Accueillis en Haute-Saône et dans le Territoire

Ils vont donc ensuite gagner des centres d'accueil "en Bourgogne, Franche-Comté et dans le Grand Est", où le statut de réfugié leur sera rapidement délivré, au terme d'une procédure "accélérée". En Franche-Comté, un couple de migrants, agé de 19 ans, sera accueilli à Delle, dans le Territoire de Belfort. Des migrants seront également accueillis en Haute-Saône.