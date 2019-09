Des militaires français déployés aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian

Secourir le plus efficacement les populations frappées par l'ouragan Dorian : c'est la mission des militaires français qui vont être déployés aux Bahamas. Une cinquantaine d'hommes et du matériel va être acheminé sur place. Le bilan est d'au moins 43 morts et de nombreux disparus.