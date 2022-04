Des Mirage Français assurent la police du ciel en Estonie pour l'OTAN dans un contexte de guerre en Ukraine

La France assure la permanence opérationnelle de police du ciel en Estonie, elle vient de remplacer fin mars la Belgique qui était présente avec ses chasseurs F16. Une centaine de militaires sont jusqu'au mois d'août sur la base aérienne d'Ämari en Estonie.

Les Mirage partis il y a deux semaines de la Base Aérienne 116 de Luxeuil en Haute Saône pour l'Estonie ont pris fin mars de façon officielle leur rôle dans la police du ciel des Pays Baltes. Les Mirage 2000 - 5 F Français succèdent donc aux F16 Belges pour une durée de 4 mois.

Depuis 2004, la France a assuré à 8 reprises la police du ciel de l'Otan dans l'espace aérien Balte. Régulièrement l'armée de l'air et de l'espace vient donc assurer ces missions, celle-ci était programmée de longue date, bien avant le début de la guerre en Ukraine.

La base aérienne d'Ämari en Estonie. © Radio France - Jean-François Fernandez

Les Pays Baltes, anciens territoires de l'ex URSS sont frontaliers avec la Russie. Ils ne disposent pas de flotte de chasseurs pour assurer leur défense aérienne, ils ont donc fait appel à l'OTAN. Les pays de l'alliance qui disposent d'avions de chasse comme la France se succèdent donc à tour de rôle pour assurer la police du ciel, appelée Enhanced Air Policing.

Un Mirage 2000 - 5 F du groupe de chasse 1/2 Cigognes de la BA 116 de Luxeuil intercepte un Casa de l'armée de l'air dans le ciel Estonien. - Armée de l'Air et de l'Espqce

Cette mission de police du ciel dans les pays Baltes est habituelle - Le Commandant Hubert, commandant de l'escadron de chasse ½ Cigognes

Le Commandant Hubert, commandant de l'escadron de chasse ½ Cigognes, chef du détachement en Estonie explique que cette mission était programmée de longue date : "Cette mission de police du ciel dans les pays baltes est habituelle alors qu'elle a commencé en 2004 après l'entrée des pays Baltes dans l'UE, puis l'OTAN en 2004 en Lituanie, et s'est poursuivie en 2014 avec un plot en Estonie, là où nous sommes à la demande des pays Baltes".

Des commandos de l'air (d'Orange) assurent la sécurité du détachement Français sur zone. © Radio France - Jean-François Fernandez

On est vraiment dans une attitude défensive. On n'est pas du tout là en provocateur - Le général Pena

Même s'il n'y a aucun lien direct, cette mission de police du ciel en temps de paix se déroule dans un contexte particulier de guerre en Ukraine. Le général Louis Pena, commandant en second du CDAOA (commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes) : "La conscience commune de la menace qui est proche fait que l'on partage vraiment les mêmes modes d'action, les mêmes engagements, la même volonté de rester maître de nous et calme, c'est à dire de ne pas entrer dans une logique d'escalade. Nous, on est vraiment aussi bien les Belges que les Français, là, pour protéger l'espace aérien Estonien. Et si on nous le demande aussi protéger le flanc Est de l'OTAN. Donc, on est vraiment dans une attitude défensive. On n'est pas du tout là en provocateur, surtout pas".

Deux Mirage 2000 - 5 F de la BA 116 de Luxeuil rentrent d'une alerte dans le ciel Estonien. © Radio France - Jean-François Fernandez