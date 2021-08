Des pompiers du Calvados sauvent la vie d'un nouveau-né en Haïti

Deux pompiers caennais ont participé au sauvetage d'un nouveau-né en Haïti. Sa maman a débarqué dans le village où ils intervenaient alors qu'elle allait accouché. Grâce à l'aide de médecins de l'équipe humanitaire l'enfant va bien et sa mère aussi. Récit.

Une mission humanitaire est souvent forte en émotion. De la tristesse, de la désolation, mais aussi du sourire et des belles histoires. C'est ce qu'ont vécu deux sapeurs-pompiers caennais qui sont allés prêter main forte en Haïti, frappé par un séisme le 14 août dernier. Tous les deux membres de l'association calvadosienne "Pompiers Missions Humanitaires", ils ont permis avec d'autres de sauver un nouveau-né de la mort. A Dory, dans un petit village près de l'épicentre du séisme, une femme s'est présentée au centre médical. "Elle est arrivée en mobylette, raconte Michael Richomme, sapeurs-pompier professionnel à Ifs, près de Caen. Elle avait perdu les eaux. L'accouchement commençait mal car le bébé été en siège et il n'était pas possible de réaliser une césarienne." Les médecins de l'équipe ont réussi à accoucher la mère. Son enfant, qui était en arrêt cardio-respiratoire, a été réanimé.

Arrivé et reparti en mobylette

Aujourd'hui le bébé est en bonne santé : "il pèse deux kilos cinq. Il va très bien, la maman aussi. Ils sont repartis comme il sont venus, en mobylette !" Une belle histoire qui vient clore la mission de Michael Richomme et Joël Lecarpentier qui ont passé deux semaines en Haïti. "Nous étions la première équipe de secours à venir dans ce village. On a dû s'occuper de plaies sur-infectées, de fractures ouvertes qui n'avaient pas encore été traitées. On s'est vraiment senti utile" conclu Michael Richomme. Les deux pompiers calvadosiens décollent de Port-aux-Princes ce mercredi pour regagner la France.

Mickaël Richomme raconte la naissance et le sauvetage du nouveau-né en Haïti Copier