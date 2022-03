23 Ukrainiens devaient arriver mercredi soir au Mans, sauf que le contact a été perdu en chemin. Le collectif Mayenne Sarthe Ukraine, qui organise ce voyage, n'a plus aucune nouvelle.

Des réfugiés ukrainiens perdus dans la nature : le collectif Mayenne Sarthe Ukraine n'a plus de nouvelles

Alors que plus de deux millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays, nombreux sont les Français qui organisent le rapatriement et l'accueil de réfugiés, dans un élan de solidarité. Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. 23 Ukrainiens devaient arriver mercredi soir au Mans, sauf que le contact a été perdu en chemin.

Ils ne sont jamais arrivés en France

Ils ont embarqué dans un train en Pologne en début de semaine, avec pour destination finale Le Mans où cinq familles de la région devaient les héberger mais ils ont disparu des radars, ils se sont volatilisés depuis leur étape en Allemagne. Mercredi, ils se sont arrêtés à Berlin et n'ont jamais repris le train suivant, qui devait les amener en France, jusqu'en Alsace. Pour preuve, ils ne sont jamais passés au guichet d'accueil des réfugiés, en gare de Strasbourg.

Impossible de les joindre au téléphone

Impossible aussi de les joindre par téléphone, aucune réponse aux appels ou aux textos et les organisateurs du voyage n'avaient qu'un seul numéro pour entrer en contact avec eux. Le collectif Mayenne Sarthe Ukraine est perplexe : "ils ont peut-être trouvé une autre solution d'hébergement en chemin" explique l'un des organisateurs de ce long voyage. Le problème, c'est aussi les familles d'accueil qui les attendent et qui restent en suspens depuis 48 heures. "On aurait bien aimé un petit message" souffle ce membre du collectif, "mais bien-sûr", nuance-t-il, "ils ont d'autres choses à penser que de nous tenir au courant".