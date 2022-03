Des sacs remplis de produits d'hygiène et de toilette pour les réfugiés ukrainiens à leur arrivée en Mayenne

En Mayenne et en Normandie, la communauté britannique se mobilise pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, en leur offrant, à leur arrivée dans la région, des "welcome bags", de petits sacs remplis de produits d'hygiène et de toilette.

C'est une nouvelle initiative organisée pour les réfugiés ukrainiens : des "welcome bags", des "sacs de bienvenus", qui regroupent des produits d'hygiène et tout le nécessaire de toilette celles et ceux qui arrivent en Mayenne.

Dans le département, c'est Caroline, une retraitée anglaise à Lassay-les-Châteaux, qui organise cette aide. Elle fait partie de l'association "Just For You - welcome bags". Dans les sacs, on trouve du gel douche, une brosse à dents et du dentifrice, du déodorant, tous les produits d'hygiène de base. Les sacs sont soit directement remis aux réfugiés soit distribués avec le soutien de la Croix Rouge.

A l'origine de ce nouvel élan de solidarité : Tansy Forster qui vit en Normandie, "nous avons au sein de notre association plusieurs bénévoles en Normandie et en Mayenne. On se renseigne, via les réseaux sociaux, pour savoir combien de réfugiés sont sur le point d'arriver chez nous. On leur remet directement ces sacs ou bien par l'intermédiaire de la Croix Rouge".

Si vous voulez vous aussi faire un don, il suffit de se rendre sur la page facebook de l'association : "Just For You - welcome bags". Vous y trouverez la liste des produits nécessaires et les personnes proches de chez vous qui remplissent les sacs pour les réfugiés ukrainiens.