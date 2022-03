Des villes de la Marne et des Ardennes se préparent à accueillir des réfugiés ukrainiens

La solidarité s'organise en Champagne-Ardenne après que la Russie a démarré une invasion militaire de l'Ukraine depuis jeudi. La ville de Charleville Mézières prépare un convoi de matériel humanitaire.

Charleville-Mézières se prépare à accueillir des réfugiés

Dans les Ardennes, la ville de Charleville Mézières s'est organisée dès lundi pour recenser les logements vacants qui pourraient permettre d'accueillir d'éventuels déplacés en provenance d'Ukraine. La ville, en partenariat avec son Centre Communal d'Action sociale, communique notamment sur les réseaux sociaux dans un groupe consacré au soutien des ukrainiens dans les Ardennes.

Une plateforme téléphonique et un centre de dons viennent d'être mis en place par la ville et le CCAS de la ville, en partenariat avec l'ambassade d'Ukraine. Dès ce mercredi 2 mars, il sera possible de contacter la plate-forme téléphonique au 03 24 32 45 23. Elle sera joignable du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Ceux qui souhaitent aider l'Ukraine pourront y obtenir des renseignements et proposer leur aide.

Il est également question de récupérer et d'acheminer du matériel humanitaire : une salle sera mise à disposition pour stocker des dons ce mercredi. En attendant, ils peuvent être déposés au CCAS de la ville indique Armelle Lequeux, 1ère adjointe au maire.

Une première famille ukrainienne est arrivée dans le village d'Euilly-et-Lombut, en provenance du Donbass.

Des villes de la Marne recensent les besoins

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a réuni ce mardi les préfets de l'ensemble du territoire au sujet de l’accueil des réfugiés ukrainiens fuyant leur pays.

L'ensemble des communes de la Marne s'organisent actuellement. Pour le moment l'heure est au recensement des personnes prêtes à accueillir des réfugiés. Toutes les initiatives et propositions d’aide doivent donc être communiquées aux maires des communes. Franck Leroy, maire d'Epernay et président de l'association des maires de la Marne, a reçu beaucoup de coups de fil ces dernières heures de particuliers qui veulent aider.

En fin de semaine, les élus y verront plus clair, ils ont rendez-vous ce jeudi avec le préfet de la Marne, Pierre N'Gahane, pour coordonner et récapituler les différents dons et besoins. Pour le moment, les collectivités territoriales sont invitées à organiser un recensement des dispositifs d’accueil des Ukrainiens fuyant la guerre.

La région Grand-Est veut envoyer un avion de dons

L'envoi de dons est également prévu. Jean Rottner, le président de la région Grand-Est a fait part de son intention d'affréter un avion pour partir vers l'Ukraine.

Les services de l'Etat se coordonnent pour s'assurer que les dons arrivent bien auprès des Ukrainiens. En attendant que les choses s'organisent, "ce n'est pas la peine d'amener des dons en mairie dans l'immédiat", précise toutefois Franck Leroy. Plus de détails seront communiqués à l'issue de la réunion avec le préfet.