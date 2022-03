Des villes et villages de l'Yonne se mobilisent pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Dans l'Yonne, la solidarité avec l'Ukraine s'organise.

La ville de Tonnerre organise ce jeudi 3 mars une réunion publique en salle du conseil municipal à 19h. L'objectif est d’échanger sur l'opportunité des actions à mener pour venir en aide au peuple Ukrainien. L’association Bourgogne Bélarus sera présente.

A Sens, la mairie est en train de mettre en place une grande collecte. La population sera bientôt invitée à déposer des couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers, vêtements chauds mais aussi des produits d’hygiène et denrées non périssables. Plusieurs sites de collecte vont êtres ouverts. Les précisions seront données dans les prochaines heures.

Des collectes s'organisent

Le préfet de l'Yonne a sollicité les élus du département (parlementaires, conseillers départementaux, maires et présidents d’intercommunalité) pour recenser les offres d’hébergement afin de préparer au mieux l'accueil éventuel de déplacés Ukrainiens. Certaines communes on déjà anticipé comme Saint-Martin-sur-Armançon. Le conseil municipal de ce village de 135 habitants a voté l'accueil de réfugiés dans des locaux appartenant à la commune. Pour ce logement, la mairie lance une journée de solidarité dimanche 13 mars. Tous les bénévoles sont les bienvenus pour donner un coup de peinture et rendre l'habitation plus accueillante.

Des bénévoles attendus à Saint-Martin-sur-Armançon dimanche 13 mars pour rafraichir un logement destiné à une famille de réfugiés

Par ailleurs, la préfecture de l'Yonne précise que les ressortissants Ukrainiens arrivant dans l’Yonne devront s’adresser à la préfecture pour obtenir un titre provisoire de séjour.

Noter que les associations du Secours Populaire et de la Croix Rouge collectent aussi dans l'Yonne vos dons financiers et matériels destinés au peuple ukrainien.