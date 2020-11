Deux Américains en Berry, deux regards sur l'élection présidentielle aux Etats-Unis

Le duel entre Donald Trump et Joe Biden est suivi de près en Berry par Mike et Larry, tous deux ressortissants américains.

Difficile de faire plus opposés que Mike et Larry en matière de politique. Le premier est le fils du créateur de Joe from Maine, célèbre restaurant de burgers castelroussin, ouvert du temps où la ville accueillait une base de l'OTAN. Lui-même vétéran de l'armée américaine, Mike a voté sans hésiter pour le président sortant. "J'aime les gens qui sortent de l'ordinaire. Trump, il est comme il est, c'est une grande gueule, narcissique, mais il faut voir ce qu'il a fait. Le chômage est à 4%, les gens bossent, l'économie ne va pas trop mal, malgré le Covid". Atout supplémentaire aux yeux de Mike, le président sortant serait un vrai patriote : "Vous savez, quand vous êtes multimillionnaire et que vous quittez un job tranquille pour devenir président des Etats-Unis, c'est que vous aimez votre pays".

Mike Gagné, installé en Berry, électeur de Donald Trump © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un pays profondément divisé

Au contraire, Larry, musicien de jazz arrivé à Châteauroux par amour pour une Castelroussine, voit en Donald Trump le pire chef d'Etat qu'ait connu son pays d'origine : "Il ment comme il respire ! C'était un clown à la télé, il avait une émission de téléréalité, c'est pour ça que les gens l'ont élu". Pour lui faire barrage, Larry a voté, par correspondance, pour son adversaire, Joe Biden, mais il l'a fait sans enthousiasme : "Ce n'est pas un choix, c'est une option pour ne pas voter Trump". L'artiste poursuit en décrivant le climat de tension extrême qui règne entre les deux camps : "On est à deux doigts de la guerre civile. Oui, ça m'est arrivé de me fâcher avec des proches à propos de politique".

Mike et Larry ont néanmoins un point commun : aucun des deux ne veillera devant sa télé pour connaître les résultats. Il est très probable en effet que le match ne soit pas plié à l'issue du scrutin. A cause du grand nombre de bulletins par correspondance à dépouiller mais aussi à cause du risque de recours que chaque camp pourrait intenter.