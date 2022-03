Deux des trois usines du groupe Lactalis à l'arrêt en Ukraine, les sites en Russie continuent à produire

En raison de l'intensification des bombardements et de l'avancée des troupes russes en Ukraine, le géant mayennais de l'agroalimentaire a décidé de mettre à l'arrêt deux de ses trois usines à Shostka et à Nikolaev, "dès que la sécurité de nos collaborateurs et de nos partenaires est engagée, nous mettons nos sites de production à l’arrêt. Leur activité reprend dès que la situation le permet" détaille dans un communiqué le groupe. Le site de Pavlograd a pu, lui, fonctionner normalement jeudi 3 mars.

Lactalis emploie 850 personnes dans le pays, toutes seraient en sécurité, "certains de nos collaborateurs ont choisi de rester chez eux, d’autres de se déplacer vers l’Ouest du pays, et d’autres enfin de quitter le pays. Nos équipes de Pologne, Roumanie, Hongrie et Moldavie se sont organisées pour leur porter assistance après leur passage de frontière. Des solutions d’hébergement d’urgence sont aussi proposées" poursuit l'industriel mayennais.

Le leader mondial du lait est également présent en Russie et ne compte pas, pour l'instant, couper les ponts avec Moscou, "nos sites en Russie continuent à produire et nos produits à être commercialisés. Nous respectons les dispositions gouvernementales concernant la situation dans le pays" explique la direction de l'entreprise mayennaise.