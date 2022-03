Deux familles ukrainiennes accueillies à Saché, au pays de Balzac

Deux femmes et leurs deux enfants respectifs sont arrivés à Saché la semaine dernière. Le conseil départemental et la mairie leur ont organisé une cérémonie de bienvenue ce lundi 7 mars.

Anastasia et Natalia posent avec le drapeau ukrainien aux côtés de leurs enfants. Il manque le petit dernier, Darii, qui était à l'école au moment de la photo.

À la sortie des classes de l'école de Saché,tous les enfants agitent un petit drapeau à la main. Celui de l'Ukraine. Car ils ont depuis ce lundi 7 mars un nouveau camarade en maternelle, Darii, qui arrive tout droit de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Il est arrivé la semaine dernière avec sa maman, Anastasia, et son frère Artem, âgé de 12 ans. C'est sa tante, une habitante franco-ukrainienne de Saché, qui les héberge chez elle et qui a également pris sous son toit une amie d'Anastasia, Natalia, et ses deux enfants de 11 et 14 ans.

Après un long périple en voiture, en passant par la Pologne et l'Allemagne, ces six réfugiés commencent à prendre quelque peu leurs marques dans la commune de Balzac, où ils ont accueillis officiellement ce lundi par une petite cérémonie de bienvenue, organisée par le conseil départemental et la mairie. Preuve que l'intégration se passe bien, tous les enfants sont scolarisés, soit à l'école de Saché, soit au collège d'Azay-le-Rideau.

On parle d'intégration, d'échange, de solidarité, je trouve ça génial

Les enfants de l'école de Saché ont participé à la cérémonie avec leur petit drapeau ukrainien. © Radio France - Adrien Bossard

Une évidence pour Sandy, une parent d'élève. "On veut préserver nos enfants de tout ce qu'il se passe de mal dans le monde mais malheureusement ils ont accès à beaucoup d'informations, via les réseaux sociaux notamment. Donc, quitte à ce qu'ils soient plongés là-dedans, autant qu'ils sont plongés du bon côté. Là, on parle d'intégration, d'échange, de solidarité, je trouve ça génial."

Des paroles qui contrastent complètement avec ce qui se joue en ce moment-même en Ukraine. Natalia a ici le sentiment "d'être en sécurité" etne peut s'empêcher de remercier la France et les habitants de Saché à chacune de ses phrases. "Quand vous entendez les sirènes trois fois par jour, que vous vous cachez dans les sous-sols en attendant qu'elles s'arrêtent, forcément ça fait du bien d'être enfin en paix. Les gens sont gentils ici, prêts à aider n'importe comment, avec de l'aide financière ou matérielle."

Une troisième famille ukrainienne attendue à Saché

Mais avec son mari resté sur place pour combattre contre les forces russes, Natalia n'a pas totalement l'esprit tranquille. "Je l'ai au téléphone tous les jours, il me donne des nouvelles. Le but est de rentrer chez nous un jour. On espère que tout ira mieux." En attendant, une autre famille ukrainienne avec enfants doit arriver à Saché dans la semaine. Elle aurait dû arriver pour la rentrée scolaire de septembre mais la guerre a accéléré les choses.