Deux ingénieurs de l'ONG paloise Télécoms sans frontières à Beyrouth pour aider les secours après l'explosion

Deux jeunes ingénieurs en télécoms et réseaux de l'ONG paloise Télécoms sans frontières (TSF) ont atterri à Beyrouth ce vendredi soir. Leur mission, dans un premier temps, est de proposer aux secours sur place un réseau prioritaire pour communiquer plus rapidement.

A ce jour 158 personnes sont mortes dans l'explosion du 4 août et plus de 6 000 ont été blessées.

Ils sont déjà partis pour le Mozambique ou le Brésil, sont intervenus auprès des Venezueliens en exil... Florent Bervas et Marta Moreton, jeunes ingénieurs en télécoms et réseaux de l'ONG paloise Télécoms sans frontières (TSF) se sont envolés pour le Liban ce vendredi. Après l'explosion d'un entrepôt de produits chimiques mardi 4 août à Beyrouth, qui a fait au moins 158 morts, plus de 6 000 blessés et dévasté plusieurs quartiers autour du port, ils auront pour mission d'améliorer la connectivité pour que les secours puissent communiquer plus facilement.

Un réseau spécifique pour faciliter la communication des secours

"Les communications ne sont pas coupées, on a d'ailleurs pu voir beaucoup d'images de la catastrophe sur les réseaux sociaux, constate la directrice de TSF, Monique Lannes-Petit. Le problème, c'est que les secours n'ont aucun réseau prioritaire pour travailler. _Nous allons essayer, via nos moyens satellitaires, de permettre une connectivité spécifique._" Les deux ingénieurs sont partis avec cinq valises remplies de téléphones satellitaires et de transmetteurs de données "qui permettent de créer un centre de télécommunications en plein cœur de la zone affectée, où les acteurs humanitaires de la zone pourront travailler, grâce à des ponts wifi, au cœur de la crise", ajoute Monique Lannes-Petit.

Nous nous adaptons toujours à la situation sur place, explique la directrice. En Syrie, par exemple, nous étions à la base partis pour une mission de trois semaines et cela fait maintenant 8 ans que nous y sommes !

Si les deux ingénieurs ont dû partir en moins de 24 heures, ils ne savent pas quand ils rentreront. "Nous nous adaptons toujours à la situation sur place, explique la directrice. En Syrie, par exemple, nous étions à la base partis pour une mission de trois semaines et cela fait maintenant 8 ans que nous y sommes !" Après l'urgence d'aider les secours à communiquer ils évalueront donc, en collaboration avec les Nations Unies et les organisations humanitaires locales, s'il est nécessaire de mettre en place des projets sur le long terme, dans le domaine de l'information ou de l'éducation par exemple.