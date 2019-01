Deux journalistes français de l'émission "Quotidien" arrêtés au Venezuela

Deux journalistes français de l'émission "Quotidien" de TMC ont été arrêtés mardi par les autorités vénézuéliennes près du palais présidentiel de Miraflores à Caracas, a appris l'AFP mercredi de sources diplomatiques. Les deux reporters, Pierre Caillet et Baptiste des Monstiers, filmaient le bâtiment quand ils ont été interpellés, ont précisé ces sources à l'agence de presse.

Ils couvraient un rassemblement de soutien au président Nicolas Maduro, selon le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP), principal syndicat de journalistes au Venezuela qui précise que leur producteur dans le pays, Rolando Rodriguez, a lui aussi été interpellé.

L'ambassade de France à Caracas a demandé aux autorités vénézueliennes la protection consulaire, conformément à la Convention de Vienne de 1863 notamment concernant le droit de visite.

Au moins 850 personnes arrêtées en moins de 10 jours

Le Venezuela est actuellement déchiré par une crise politique opposant, d'un côté, les chavistes et le président Nicolas Maduro réélu en mai 2018 au terme d’un scrutin boycotté par les principaux partis de l’opposition, et, de l'autre, les opposants au chef de l'État, réunis derrière Juan Guaido, président du Parlement, qui s'est autoproclamé "président en exercice" du pays le 23 janvier.

L'opposition a de nouveau manifesté ce 30 janvier pour réclamer la mise en place d'un gouvernement de transition et l'organisation d'élections générales libres. Soutenu en ce sens par les Etats-Unis ainsi qu'une grande partie de l'Amérique latine et de l'Europe, Juan Guaido a interdiction de quitter le pays et ses comptes bancaires ont été gelés.

Selon l'ONU, en neuf jours de mobilisations, une quarantaine de personnes ont été tuées et plus de 850 arrêtées. De nouvelles manifestations sont prévues samedi à travers le pays.