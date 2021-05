Deux manifestations en soutien au peuple palestinien ce lundi en Berry

Associations, partis politiques et syndicats appellent à deux rassemblements à Bourges et Châteauroux lundi 17 mai pour attirer l'attention sur le conflit entre l'Etat israélien et le peuple palestinien, qui fait rage.

L'Association France Palestine solidarité dans l'Indre organise une première manifestation à Châteauroux, ce lundi 17 mai à 17h30 devant la préfecture. L'association répond à l'appel du Collectif national pour une paix juste et durable en Palestiniers et Israéliens (CNPJDPI). Plusieurs partis politiques, la section indrienne du Parti communiste français (PCF), la France Insoumise, le Nouveau parti anticapitaliste et des syndicats - FSU et CGT - annoncent se joindre à la mobilisation. Ils dénoncent "un déferlement de violence de l'armée israélienne" et exhortent notamment le gouvernement français à "reconnaître sans attendre l'Etat de Palestine".

Dans le Cher, la manifestation aura lieu le même jour à 18h place Malus, à Bourges. Le PCF du Cher et l'Union départementale de la CGT y seront présents.