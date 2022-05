Deux mois après le début de la guerre, comment s'en sortent les réfugiés ukrainiens du Cotentin ?

Dans le parc du Château des Ravalet à Tourlaville, on entendait parler français, ukrainien et un peu anglais ce samedi 30 avril. L'association Bénévolat international du Cotentin, créée spécialement pour venir en aide à l'Ukraine, réunissait autour d'un pique-nique une quarantaine de réfugiés ukrainiens de Cherbourg ainsi que des bénévoles. L'idée, c'était bien sûr de se retrouver, de passer un bon moment autour d'un repas. Deux mois après l'arrivée des premiers Ukrainiens dans la Manche, l'objectif était aussi de faire un état des lieux de leurs conditions de vie en France.

Un pique-nique pour recenser les problèmes auxquels de nombreux Ukrainiens sont encore confrontés dans le Cotentin

Dans le parc du château, les Ukrainiens partagent leur vécu, leurs histoires depuis le départ d'Ukraine mais aussi et surtout les informations et astuces. Deux mois après l'arrivée des premiers réfugiés dans le Cotentin, tout est loin d'être réglé. "J'étais en train de parler avec une dame qui est ukrainienne mais qui était déjà en France avant le conflit, " indique François Burnel, bénévole de l'association, "elle me dit que le problème c'est que les réfugiés sont logés provisoirement dans des hôtels et n'ont pas d'endroit où faire à manger."

Cette "dame" c'est Vlada. Cette Ukrainienne vit depuis deux ans dans la Manche et elle est devenue le relais entre ses compatriotes, qui arrivent après avoir fui la guerre, et les organisations locales. Une inquiétude revient constamment dans leurs échanges : le travail. "Tout le monde est prêt à travailler. On me dit "Vlada, Vlada, où est-ce qu'on doit aller ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?" mais le problème c'est qu'ils ne parlent pas français et c'est compliqué."

Or, le travail est un enjeu de taille pour devenir indépendant financièrement. Victoria était professeure de danse de salon en Ukraine et c'est une des rares à avoir trouvé un emploi parce qu'elle parle bien anglais et bien sûr ukrainien. "Il y avait besoin d'une traductrice en ukrainien pour aider les Ukrainiens qui prennent les ferrys vers l'Irlande", explique-t-elle.

Victoria travaille donc depuis environ un mois pour la compagnie maritime Stena Line qui fait la liaison entre Cherbourg et Rosslare en Irlande, et oriente ses compatriotes qui veulent traverser pour aller vers un pays où ils parlent parfois déjà un peu la langue. Ce travail ne suffit pourtant pas, Victoria vit toujours, avec ses deux grands enfants, dans une famille d'accueil parce qu'elle n'arrive pas à trouver un logement sur Cherbourg.

Il y a des personnes qui sont dans des chambres d'hôtel depuis deux mois, ils ne peuvent pas se nourrir correctement parce qu'ils n'ont pas de quoi cuisiner

Pour le président de Bénévolat international du Cotentin, Eddy Saget, c'était justement l'objectif de ce pique-nique : pouvoir recenser les situations et mettre en relation les Ukrainiens avec les bonnes personnes pour trouver des solutions. "Le relogement est un sujet crucial pour les semaines qui vont venir," estime donc Eddy Saget. "Il y a des personnes qui sont dans des chambres d'hôtel depuis deux mois, ils ne peuvent pas se nourrir correctement parce qu'ils n'ont pas de quoi cuisiner donc ils mangent des boîtes de conserve."

"Je pense qu'il faut remettre un coup de projecteur sur la situation actuelle et les aider à se reloger, " poursuit le président, "je pense que cela peut se trouver sur l'agglomération de Cherbourg-en Cotentin. On est en train de faire remonter toutes les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien pour pouvoir activer les pouvoirs publics. "

Des réfugiés déchirés entre leur pays et leur nouvelle vie en France

Cela reste malgré tout difficile pour ces Ukrainiens de se projeter. Beaucoup ont laissé de la famille en Ukraine, un conjoint parti combattre. Victoria est reconnaissante de l'aide qu'elle reçoit en France, mais cela reste difficile de s'adapter sans savoir combien de temps elle restera ici : "Pour moi, c'est dur parce que j'ai toujours aimé l'Ukraine, j'ai toujours uniquement rêvé de vivre en Ukraine, dans ma ville, ma Tchernigov. J'essaie d'imager ma vie ici mais c'est différent." C'est d'autant plus difficile que leur vie sociale et leur statut ont été bouleversés explique Vlada : "Chez eux, ils avaient leur profession, leur logement, ils avaient de l'argent et maintenant ils ont tout perdu et ils ont honte d'en parler."

Je veux retrouver la vie que j'avais avant

C'est pourquoi, le président de l'association, Eddy Saget, veut sensibiliser les familles qui souhaiteraient accueillir des réfugiés ukrainiens : "Il faut être organisé parce qu'il y a des démarches administratives à faire toutes les semaines. Cela coûte de l'argent aussi puisqu'évidemment, il faut nourrir les personnes qu'on accueille pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois." "Il faut aussi les aider moralement," renchérit Françoise Burnel, "Ils ont des moments où ils sont très heureux et des moments où les larmes sont dans les yeux. Donc il faut pouvoir être là, les divertir et les soutenir."

Victoria veut retourner en Ukraine dès que ce sera possible. "Ma famille, mes amis sont tous en Ukraine alors je veux retrouver la vie que j'avais avant," conclut Victoria.