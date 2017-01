Une photo du principal suspect de l'attentat d'Istanbul diffusée

La police turque diffuse une photo du principal suspect de l'attaque menée contre une discothèque d'Istanbul le soir du réveillon du Nouvel An. Par ailleurs, deux personnes ont été arrêtées ce mardi à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, en lien avec la fusillade qui a fait 39 morts.

L'auteur présumé de la fusillade qui a coûté la vie à 39 personnes la soir du réveillon du nouvel an dans une discothèque d'Istanbul, en Turquie, était toujours activement recherché ce mardi 3 janvier, mais son profil se précise. Les autorités turques ont diffusé plusieurs photos de cet homme, qui serait originaire d'un pays d'Asie centrale selon le journal Hürriyet. Un chroniqueur proche du pouvoir turc explique dans les colonnes du journal que les enquêteurs ont identifié l'assaillant et qu'il a combattu en Syrie, pour le groupe État islamique, qui a revendiqué l'attaque de la discothèque Reina. Le gouvernement turc a expliqué lundi, sans autre détail, que "des données relatives aux empreintes digitales et à l'apparence" du tueur ont été obtenues.

Deux nouvelles arrestations ce mardi

L'agence de presse turque Dogan a elle diffusé une vidéo dans laquelle on voit le suspect en train de se filmer alors qu'il déambule sur la place Taksim, très fréquentée par les touristes de passage à Istanbul.

16 personnes en garde à vue

Par ailleurs, d'après cette même agence de presse, deux ressortissants étrangers ont été arrêtés ce mardi à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, en lien avec l'attentat contre la discothèque Reina. Leur nationalité n'est pas précisée. Avec ces deux interpellations, 16 personnes sont désormais en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attaque.