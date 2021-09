Deux pompiers de Haute-Saône partent former des pompiers à Oulan-Bator en Mongolie

Deux sapeurs pompiers du SDIS de Haute-Saône partent le 6 octobre en Mongolie pour une mission de formation de deux semaines. Sur place ils vont former des pompiers d'Oulan-Bator à l'utilisation de camions d'intervention que la Mongolie vient d'acheter à la France.

C'est un genre de mission que ne se présente pas souvent dans une carrière, deux sapeurs pompiers du SDIS de Haute-Saône vont s'envoler mercredi 6 octobre 2021 pour la Mongolie.

Tous deux ont répondu à un appel à candidature lancé au niveau national dans toutes les casernes de France pour identifier les sapeurs pompiers qui sont déjà formateurs et qui utilisent un type particulier de véhicule dans leur propre caserne. Ce camion c'est le CRR.

Un des camions CCR de Haute-Saône - SDIS70

44 camions CCR vendus à la Mongolie

La France a vendu 44 camions CCR (camion citerne rural) à la Mongolie, elle assure la formation des pompiers de Mongolie à l'utilisation de ces camions, une formation dispensée par des pompiers Français utilisateurs de ces camions. 22 de ces camions tout terrain sont arrivés à Oulan-Bator la capitale.

Le CCR est une combinaison de deux véhicules. D'abord un fourgon pompe-tonne sur un châssis 4x4 qui possède une capacité 4000 litres d'eau, mais aussi une pompe de gros débit. Pour armer ces camions, il faut 6 sapeurs pompiers

Un chef d'agrès

Le chauffeur

Quatre sapeurs pompiers qui travaillent en binôme

Moins 40 degrés

Oulan-Bator est l'un des villes les plus froides du monde, la capitale du pays est à plus de 1300 mètres d'altitude. Le pays ne dispose pas comme en France de réseau de bornes d'incendie. L'approche est donc totalement différente, un peu comme les incendies de forêt chez nous, en Mongolie à chaque intervention les sapeurs pompiers doivent acheminer sur place l'eau en citerne pour éteindre un feu. Ce camion CCR dispose d'une réserve de 4000 litres d'eau, mais aussi d'un système de réchauffement de la citerne pour éviter le gel.

Deux semaines de formation

Le Capitaine Gilles Masoni est chef du centre de secours Port-sur-Saône, le lieutenant Damien Servette est chef du centre de secours de Saint Rémy. Tous deux vont d'abord observer la méthode de travail des pompiers Mongoles. Le pays a opéré une métamorphose de son système d'incendie et de secours, les pompiers sont désormais tous des militaires. Ils ont donc la rigueur militaire, mais selon leur corps d'armée initial ils ne maitrisent pas forcement toutes les techniques d'extinction d'un incendie.

Les deux sapeurs pompiers Haut-Saônois vont donc expliquer comment en France ils interviennent sur un incendie. D'abord il y a une première phase d'observation sur la situation et les dangers présents, ensuite la priorité est d'éviter la propagation, et après seulement il y a engagement des sapeurs pompiers avec les lances à incendie, mais avant d'entrer dans l'incendie tout est étudié et maitrisé.

Et puis ils vont expliquer comment au quotidien ils interviennent sur des incendies avec des fameux camions CCR.

Une certaine fierté

Nos deux pompiers de Haute-Saône sont fiers de représenter la France et le département de la Haute-Saône. Ils ont été sélectionnés parmi plusieurs autres sapeurs pompiers qui se sont également portés candidats. A l'issue des deux semaines de formation, ils seront relevés par deux autres sapeurs pompiers Français, qui eux viennent de la Meuse.