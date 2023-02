Deux-Sèvres : une cagnotte pour aider les secouristes turcs

Après le double tremblement de terre qui a touché la Turquie ce lundi, la solidarité s'organise. Dans le Poitou, l'association "Action Inclusive" , spécialisée dans la coopération internationale et basée à Niort, vient de lancer une cagnotte en ligne. L'objectif est de récolter des fonds pour aider les secouristes sur place.

ⓘ Publicité

Aider les secouristes dans leur tâche

"Au début, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire, explique Alp Koçat, franco-turc et coordinateur de l'association. Parce qu'organiser un convoi avec des véhicules, acheminer de la nourriture ou des vêtements ça demande une certaine logistique qu'on ne connait pas. Alors on a réfléchit à ce qu'on pouvait faire."

Si Action Inclusive a souhaité apporter une aide, c'est surtout que l'association travaille déjà avec une autre Bakut, basée en Turquie, spécialisée dans le sauvetage. "En fait, on s'est rendu du compte qu'ils avaient besoin d'aides surtout pour sortir les gens des décombres. Il leur faut des groupes électrogènes car il fait très froid dans les zones touchées et il n'y a pas d'électricité. Ils ont besoin aussi d'outils pour dégager les gravats", ajoute Alp Koçat.

L'urgence de la situation

Les dons serviront à acheter ce matériel. Face à l'urgence, l'association française versera tous les quatre ou cinq jours l'argent récolté afin d'aider au plus vite les secours sur place.