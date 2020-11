Diego Maradona enterré à Buenos Aires

L'icône du football argentin a été enterrée auprès de ses parents lors d'une cérémonie familiale privée. Le cortège funéraire s'est élancé vers le cimetière Jardin Bella Vista, en périphérie de Buenos Aires, salué par des milliers de personnes sur le bord des routes.

Des incidents lors de la veillée funèbre

Lors de la journée d'hommage, jeudi, une longue file de milliers de supporters a commencé à serpenter dès l'aube autour de l'historique Place de Mai dans l'espoir d'entrer dans le siège de la présidence argentine où était organisée une chapelle ardente. Mais tous n'ont pas pu s'incliner devant le cercueil fermé contenant la dépouille de la légende du football, recouvert du drapeau argentin. Plusieurs incidents sont venus ternir ce moment de recueil. Le cercueil a dû notamment être déplacé, selon une source gouvernementale, des supporters déchaînés ayant envahi la cour de la présidence. Des échauffourées ont par ailleurs éclaté à plusieurs reprises dans les rues adjacentes avec la police qui a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes en échange de projectiles en tout genre.

Des hommages à Naples

A Naples, où Maradona, ancienne icône du club, avait offert au Napoli les deux seuls titres de champion de son histoire (1987 et 1990), tous les joueurs sont entrés avec un maillot floqué du N.10 et du nom de Diego Maradona jeudi pour leur match de Ligue Europa contre Rijeka. Devant les grilles d'enceinte du stade San Paolo, que le maire de la ville veut rebaptiser stade Maradona, des supporters entonnaient des chants à sa gloire et des fumigènes ont été allumés partout dans la ville.