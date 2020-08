Dijon : une équipe de Secouristes sans frontières va partir au Liban vendredi

Tout est allé très vite, sous l'impulsion du docteur Hervé Roy, médecin au SAMU de Dijon, fondateur et président de Secouristes sans frontières Medical Team, une antenne médicale d'urgence qui déploie des équipes partout sur les terrains où des populations sont sinistrées. Si tout va bien, une dizaine de personnes, dont la moitié sont des Côte-d'Oriens, devrait atterrir à Beyrouth dès vendredi soir.

Une équipes rompue aux missions sur des théâtres délicats

"Dans cette mission, on aura cinq médecins, deux infirmiers et trois personnes pour la logistique", détaille Hervé Roy. Les détails de la mission vont s'affiner, mais on sait déjà quels sont les besoins sur place. "Gros besoins médicaux", confirme le docteur Roy. "L'explosion a été d'une violence terrible, il y a beaucoup de blessés, les plus graves sont déjà en cours de prise en charge, on va aller donner un coup de main avec nos médecins partenaires de SOS Médecins, qui partent avec nous pour dispenser les soins sur place aux populations qui en ont besoin."

à lire aussi Explosions au Liban : la France apporte son soutien pour aider la population à Beyrouth

Totale autonomie

Et ils partent avec des valises bien pleines : "on va se retrouver avec une dotation de cinq mètres cubes de matériel, une tonne et demi, dont un tiers, 500 kilos qui seront exclusivement des médicaments. le reste, c'est du matériel logistique, car quand on arrive sur place, on veut avoir tout sur place pour être autonome. On a les tentes, les groupes électrogènes, tout ce qu'il faut pour pouvoir installer un poste de soins dans les meilleures conditions possibles. On ne veut pas être une charge pour le pays sinistré."