Direct - Anzac Day : Suivez la cérémonie de l'aube au mémorial australien de Villers-Bretonneux

C'est un jour particulier pour les Australiens et les Néo-Zelandais. Comme chaque année le 25 avril, des milliers de personnes se rendent dès le milieu de la nuit au mémorial de Villers-Bretonneux pour rendre hommage aux soldats de l'Anzac (Australian and New-Zealand Army Corps, le corps d'armée australien et néo-zélandais) engagés aux côtés des alliers pendant la Première guerre mondiale. Plus de 330 000 soldats australiens ont combattu, environ 295 000 ont servi sur le front occidental. Environ 46 000 ont été tués et plus de 18 000 sont toujours portés disparus sur les champs de bataille de France et de Belgique.

Une date qui commémore la bataille du 25 avril 1918 : au lendemain d'une offensive allemande autour de Villers-Bretonneux, les alliés contre-attaquent et les 13e et 15e brigade australienne réussissent à reprendre la ville et notamment la butte où se trouve l'actuel mémorial dédié aux soldats australiens morts sur le front occidental.

Après deux années sans cérémonie à cause du covid, l'Anzac Day a de nouveau eu lieu l'année dernière , devant 665 personnes. Cette année, près de 2000 participants sont inscrits, dont la moitié d'Australiens, pour vivre la cérémonie de l'aube à partir de 5h30.

3 heures

Les cars arrivent à Villers-Bretonneux depuis plus d'une heure, au départ d'Amiens. Les participants sont accueillis en français ou en anglais, prennent un café. Beaucoup d'Australiens viennent ici pour la première fois, certains ont apporté une gerbe de fleurs à déposer sur la tombe de leur ancêtre.

4 heures

Premières prises de parole, des images des soldats australiens sur le front de la Somme défilent sur les écrans. Sous une pluie fine, mes participants s'installent sur les chaises, face à la scène.