Guerre en Ukraine : "À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse" déclare Emmanuel Macron

Quelques heures après un Conseil de défense, le président de la République Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce jeudi, à la mi-journée, au sujet de l'invasion russe de l'Ukraine. "La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, du peuple ukrainien. Le président [Vladimir Poutine] n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité de notre Europe depuis des décennies", a déclaré le chef de l'État en ouverture de son allocution. Un discours enregistré, et prononcé devant trois drapeaux, figurant en arrière-plan : le français, l'européen et l'ukrainien.

Il s'agit de l'atteinte la plus grave la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies - Emmanuel Macron

"Les événements de cette nuit sont un tournant" et "à cet acte de guerre", qui aura "des conséquences profondes, durables sur nos vies" (...) "nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité", a assuré le président de la République. "Nous prendrons des décisions lors du G7, cet après-midi, lors du Conseil européen, ce soir à Bruxelles, et lors du sommet de l'Otan, qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations unies."

"Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens."

"En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie", a encore ajouté le chef de l'État.

Dans la matinée Emmanuel Macron avait exhorté Moscou à mettre "immédiatement fin à ses opérations militaires" en Ukraine, et réclamé "un sommet de l'Otan au plus vite, en concertation avec nos partenaires et alliés". La France va renforcer encore son soutien à l'Ukraine, sous toutes ses formes, a également annoncé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.