DIRECT - Le Royaume-Uni suspendu à l'état de santé de la reine Elizabeth II

L'état de santé de la très populaire reine Elizabeth II "préoccupe" ses médecins qui ont "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale", a indiqué le palais de Buckingham ce jeudi à la mi-journée, suscitant une vive inquiétude au Royaume-Uni. La monarque de 96 ans, dont le pays a fêté en juin les 70 ans de règne, a vu sa santé se dégrader depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an, pour des raisons jamais précisées. Son héritier Charles, 73 ans, et sa femme Camilla sont au chevet de la souveraine à Balmoral (Ecosse), ainsi que sa fille Anne. Ses deux autres enfants, les princes Andrew et Edward, ainsi que ses petit-fils William, deuxième dans l'ordre de succession, et Harry, sont attendus sur place.

L'essentiel

Direct

15h37. L'archevêque de Canterbury adresse ses prières à la reine. L'Archevêque de Canterbury, chef de l'Église d'Angleterre après la reine, fait part de ses inquiétudes sur les réseaux sociaux. "Mes prières, et les prières des personnes à travers l'Europe, l'église du Royaume Uni et de la nation, sont avec Sa Majesté la Reine aujourd'hui", a-t-il écrit dans un tweet.

15h15. William et Harry en route pour l'Ecosse. Son petit-fils William, deuxième dans l'ordre de succession, était aussi attendu sur place. Son frère Harry, avec son épouse Meghan Markle, qui vivent en Californie mais devaient participer à une cérémonie à Londres jeudi soir, ont pris la direction de l'Ecosse.

15h10. Les quatre enfants attendus à Balmoral. Son héritier Charles, 73 ans, est arrivé avec sa femme Camilla à Balmoral, où la reine passe tous les ans la fin de l'été, ainsi que sa fille Anne. Ses deux autres enfants, les princes Andrew et Edward étaient en route en début d'après-midi.

15h00. La famille de la reine se rend sur place.

14h55. La BBC passe en édition spéciale. La première chaîne publique d'information a annoncé interrompre tous ces programmes et lancer dans une émission en continue.

14h49. Liz Truss quitte la chambre des Communes. "Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance du palais de Buckingham de ce midi", a tweeté la nouvelle Première ministre, Liz Truss. "Mes pensées -et celles de tous les habitants du Royaume-Uni- vont à Sa Majesté la reine et à sa famille".

La cheffe du gouvernement, qui s'exprimait au Parlement avant que le Palais ne fasse état de la dégradation de l'état de santé de la souveraine, a quitté la chambre des Communes après avoir reçu une note.

14h45. Les médecins "préoccupés". Dans une déclaration officielle, le palais de Buckingham a fait savoir que les médecins de la reine Elizabeth II, 96 ans, étaient "préoccupés" par son état de santé et "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Ecosse.

14h30. Bonjour et bienvenue dans ce direct dédié à la reine Elizabeth II, dont la santé "préoccupante" a poussé ses médecins à la placer sous surveillance médicale", selon un communiqué de Buckingham ce jeudi.