DIRECT - Mort de la reine Elizabeth II : le monde rend hommage à la souveraine, Charles III accède au trône

Buckingham Palace a annoncé jeudi soir le décès de la reine Elizabeth II, âgée de 96 ans. Son fils, Charles, est le nouveau roi du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth. Il prend le nom de Charles III. Suivez notre direct.

Le Royaume-Uni a un nouveau roi, Charles III. La reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, entourée de sa famille. Une annonce accueillie par une vive émotion au Royaume-Uni où la souveraine était très populaire.

7h24. Emmanuel Macron va rendre hommage à la reine ce matin. L'Elysée va mettre les drapeaux en berne ce vendredi, et une vidéo enregistrée sera également diffusée ce vendredi matin.

7h20. Elizabeth a consacré sa vie au service de la monarchie. Un sens du devoir entièrement dédié à la couronne, comme le retrace cette vidéo.

7h15. Charles III accède au trône, après une vie à attendre. Retrouvez son portrait dans notre article.

7h10. Drapeaux en berne, rapatriement du cercueil, date des funérailles : dans cet article, on vous explique ce qui est prévu dans les jours à venir.

7h. toute la nuit, les britanniques se sont réunis devant le palais de Buckingham pour rendre hommage à leur reine. Taxis, sportifs et supporter sont aussi rendu hommage à leur souveraine. Les images sont à retrouver dans cet article.

6h50. Des tenues aux couleurs vives, des centaines de chapeaux, mais un sac à main fétiche, tout au long de son règne, la reine Elizabeth II a fasciné par son vestiaire unique. Photos ici.

Elizabeth II était une adepte du "color-block" : une même couleur, des pieds à la tête. © AFP - John Stillwell/Daniel Leal/Carl De Souza/Arthur Edwards/Kate Green/John Thys

6h45. Le déclin de la santé de la reine, couronnée le 6 février 1952, à 25 ans, après la mort de son père George VI, avait relancé les débats sur l'avenir de la monarchie outre-Manche. En outre l'institution a été ébranlée par une série de scandales ces derniers mois : accusations d'agressions sexuelles aux États-Unis contre son fils Andrew ; allégations de racisme visant la famille royale, de la part de son petit-fils Harry et de son épouse Meghan Markle. L'après-Elizabeth II s'annonce plus compliqué avec Charles, moins populaire. Les Britanniques lui préfèrent le prince William et son épouse Kate.

L'arbre généalogique de la famille royale britannique © Visactu

6h41. Les drapeaux de l'Elysée seront mis en berne ce vendredi, ainsi que le jour des obsèques de la reine, selon franceinfo. Tous les drapeaux de tous les ministères seront aussi mis en berne.

6h32. Avec le décès d'Elizabeth, la France perd une amie fidèle : c'est le pays européen qu'elle a le plus visité. Officiellement, la monarque a effectué 14 déplacements en France, dont cinq visites d’État en 1957, 1972, 1992, 2004 et 2014.

6h26. France Bleu a sélectionné pour vous dix dates clés du règne de cette figure historique.

6h20. "C'est un peu du Vingtième siècle qui disparaît", a commenté sur franceinfo l'historien Fabrice d'Almeida, après la mort de la souveraine. "C'est un témoin et un acteur politique, diplomatique, de premier ordre, unique dans son genre" qui nous a quittés a pour sa part souligné Jean des Cars, historien, auteur d'une biographie d'Elizabeth II. "C'est une émotion à la mesure de la dimension de ce personnage".

6h12. La mort de la souveraine ouvre une période de deuil national, jusqu'à ses funérailles dans une dizaine de jours. Ce qu'il faut savoir du protocole prévu jusqu'à ses funérailles dans cet article.

6h00. Bonjour et bienvenue dans ce direct dédié à la reine Elizabeth II, décédée jeudi à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne.