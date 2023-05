DIRECT VIDÉO - Charles III : suivez le couronnement du nouveau roi à Londres (10h)

C'est un jour historique outre-Manche. Le Royaume-Uni s'apprête à vivre le couronnement de son nouveau roi, Charles III, et de son épouse Camilla ce samedi en l'Abbaye de Westminster à Londres. Le souverain de 74 ans et la reine, 75 ans, recevront la couronne et l'onction devant plus de 2.300 invités et certainement des centaines de millions de téléspectateurs. Processions, cérémonie, salut depuis le balcon de Buckingham : le couronnement, plus moderne que celui d'Elizabeth il y a 70 ans, a été préparé minutieusement par la royauté .

ⓘ Publicité

Si l'événement a été organisé sans grand engouement dans un Royaume-Uni en pleine crise du coût de la vie, le pays tout entier s'est paré des couleurs de l'Union Jack, le drapeau national, pour un évènement qui fera date. Suivez le couronnement de Charles et Camilla en direct dès 10 heures.

Suivez le couronnement de Charles III en direct vidéo

franceinfo - DIRECT TV - actualité france et monde, interviews, documentaires et analyses