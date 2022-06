DIRECT VIDÉO - La reine Elizabeth II fête ses 70 ans de règne

Jamais aucun souverain britannique n'a régné aussi longtemps. La reine Elizabeth II fête ses 70 ans de règne. Hommages, expositions, rétrospectives, émissions spéciales, concerts... Quatre jours de festivités sont prévus au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth. Au programme ce jeudi, parade militaire avec musiciens et chevaux et apparition de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham, pour saluer la foule et admirer le défilé aérien. Suivez ces festivités en direct sur France Bleu.

à lire aussi Jubilé de platine de la Reine Elizabeth II : le programme des festivités au Royaume-Uni et à la télévision

Suivez les festivités en direct à partir de 10h30