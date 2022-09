DIRECT VIDÉO - Suivez les funérailles d'État de la reine Elizabeth II

Jour férié au Royaume-Uni. Point d'orgue de 12 jours de deuil national, les funérailles de la reine Elizabeth II ont lieu ce lundi à Londres, en présence de dignitaires venus du monde entier. Une procession pour acheminer le cercueil jusqu'à l'Abbaye de Westminster est prévue avant la cérémonie qui débutera à 12h00, heure française. La reine sera inhumée en privé dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor, une annexe de la chapelle principale. Le cercueil de son époux le prince Philip, décédé l'an dernier, y sera déplacé pour être à ses côtés.

Suivez les funérailles en direct (à partir de 11h00)

Une page d'histoire se tourne

Après un raz-de-marée d'hommages populaires, les Britanniques et le monde adresse un dernier adieu à la reine Elizabeth II. A l'aube ce lundi, les tous derniers membres du public se sont inclinés devant le cercueil de la reine, exposé 24 heures sur 24 pendant cinq jours sur un imposant catafalque, surmonté de la scintillante couronne impériale, dans la plus veille salle du parlement britannique, Westminster Hall. Une dernière larme ou révérence, et le sentiment d'avoir fait partie de l'Histoire : comme des centaines de milliers d'autres personnes, elles avaient patienté des heures durant, dans le soleil ou le froid nocturne.

Jeunes ou vieux, ils seront des centaines de milliers à ne pas vouloir perdre une miette de cet événement historique. La journée est fériée et certains ont dormi sur place pour s'assurer la meilleure place possible. Pour des millions de Britanniques, Elizabeth II était la seule, l'unique, ancre rassurante de stabilité dans les convulsions d'un monde qui change.

Des centaines de dignitaires présents à Londres

Il s'agit des premières funérailles d'Etat outre-Manche depuis celles de Winston Churchill en 1965. Le gratin des dirigeants mondiaux a fait le déplacement jusqu'à Londres, du président américain Joe Biden à l'empereur du Japon Naruhito en passant par le président français Emmanuel Macron.

Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie n'a pas été invitée. En revanche, la première dame ukrainienne Olena Zelenska est présente. Jamais depuis des années Londres n'avait connu une telle affluence de dignitaires, et la police de la capitale n'a jamais connu un tel défi sécuritaire. L'abbaye de Westminster ne pouvant accueillir qu'environ 2.000 personnes, seuls les chefs d'Etat et un ou deux invités par pays.

Les têtes couronnées

De nombreuses têtes couronnées ont confirmé leur présence aux funérailles de la souveraine, qui a régné pendant plus de 70 ans. L'empereur Naruhito et l'impératrice Masako du Japon viendront pour leur premier voyage à l'étranger depuis leur accession au trône en 2019. Le prince Albert II de Monaco, son épouse Charlene, le roi des Pays-Bas Willem-Alexander, la reine Maxima et la princesse Beatrix, le roi Philippe des Belges et le roi Harald V de Norvège seront tous présents, comme la reine Margrethe du Danemark, désormais seule reine régnante d'Europe. Le roi d'Espagne Felipe VI sera là, mais aussi son père Juan Carlos Ier, qui a abdiqué en 2014 et vit désormais aux Emirats arabes unis.

Une procession historique

Après la cérémonie à l'abbaye de Westminster, prévue pour durer une heure et durant laquelle des dizaines de vols ont été annulés pour que le bruit ne vienne pas troubler la solennité du moment, le pays se figera pour deux minutes de silence. Le cercueil quittera l'abbaye suivi par le roi Charles III, la reine consort Camilla et des membres de la famille royale, et sera à nouveau placé sur un affût de canon de la Royal Navy avant une procession historique, en grande pompe, dans les rues du centre de Londres, jusqu'à l'arc de Wellington, d'où il repartira en corbillard pour le château de Windsor. Plus de 6.000 militaires y participeront.