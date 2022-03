Discours du président Volodymyr Zelensky : les réactions des parlementaires haut-viennois

Ce mercredi, Volodymyr Zelensky s'est adressé devant le Parlement français en visioconférence. Le président ukrainien a pris la parole devant les députés et sénateurs pour demander plus de soutien des occidentaux. Un discours qui a résonné chez plusieurs parlementaires haut-viennois.

Depuis quelques semaines, le président ukrainien intensifie son tour d'Europe diplomatique. Après l'Italie, Volodymyr Zelensky était donc devant le parlement français, députés et sénateurs réunis dans les deux chambres à 15 heures ce mercredi. Après une prise de parole des deux présidents Gérard Larcher et Richard Ferrand, et après que les parlementaires se soient levés pour applaudir le leader de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a pris la parole pendant dix minutes. Il a fait le récit glaçant de l'attaque de la maternité de Marioupol, mais a aussi prononcé des mots forts. "La plupart des réponses sont dans vos mains", "Renault, Leroy Merlin ou Auchan doivent quitter la Russie et arrêter de financer le meurtre d'enfants", "Pour que la liberté ne perde pas, le monde doit soutenir" l'Ukraine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour Sophie Beaudoin-Hubière, Volodymyr Zelensky a livré un discours "grave, solennel, et qui démontre le grand courage à la fois de ce président comme de son peuple". La député LREM de la première circonscription de Haute-Vienne a aussi indiqué l'unité des ukrainiens dans ce moment, rappelant que le président ukrainien ait cité les valeurs françaises de Liberté, d'Egalité et de Fraternité.

Il faudra "peut-être" intensifier l'aide aux ukrainiens

Concernant l'appel à l'aide du président ukrainien, Sophie Beaudoin-Hubière, qui siège à la commission de la défense nationale et des forces armées, veut bien entendu que le soutien "logistique, matériel, mais aussi humanitaire et alimentaire" doit se poursuivre, et "peut-être" s'intensifier. "En restant dans les grandes lignes, il y a eu plusieurs paliers" explique la membre de la commission de la défense nationale à l'Assemblée, qui a auditionné la ministre des Armées Florence Parly. Au départ, il y a eu des livraisons de matériels défensif. Les livraisons et le soutien doivent se poursuivre "en restant discret" souligne la députée.

"Il est important de rester discret, à la fois pour ne pas dire au Russes ce que nous livrons, mais aussi pour ne pas être considérés comme co-belligérants. La règle est claire : nous ne sommes pas en guerre contre la Russie" - Sophie Beaudoin-Hubière, députée LREM de Haute-Vienne

Quelle marge de manœuvre économique pour le gouvernement ?

L'autre volet de l'aide demandée par Volodymyr Zelensky, c'est le retrait pur et dur de toutes les entreprises françaises sur le sol russe. Il cite nommément Auchan, Renault ou encore Leroy-Merlin. Il parle également de sanctions économiques pour toucher la Russie au portefeuille. Le gouvernement a-t-il une prise pour permettre cela ? "Les grands groupes sont souverains" réagit Pierre Venteau, député de la deuxième circonscription de Haute-Vienne. Néanmoins, le parlementaire estime qu'on peut toucher à l'économie. "Tout le monde y perdra, mais les valeurs humanistes et universelles doivent être préservées à tout prix" explique Pierre Venteau. "Il faut intensifier les soutiens, mais ce sont des choses qui doivent être faites pas forcément de manière démonstratives" continue-t-il.

Après le parlement français, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer par visioconférence ce jeudi devant le parlement suédois, un mois après le début de l'invasion russe de son pays, et s'adresser aux députés danois la semaine prochaine.