Disparition du sous-marin Titan : des bruits détectés dans la zone de recherche

Les garde-côtes américains ont confirmé sur Twitter, ce mercredi vers 6h30 (heure française), les informations de plusieurs médias américains. Des bruits ont été captés sous l'eau pendant les opérations de recherche du sous-marin Titan, disparu depuis dimanche avec cinq personnes à bord près de l'épave du Titanic , dans l'océan Atlantique.

"Des bruits de coups toutes les 30 minutes"

"Des avions P-3 canadiens ont détecté des bruits sous l'eau dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ROV (véhicule télécommandé, NDLR) ont été déplacées pour tenter d'explorer l'origine des bruits", a annoncé le premier district des garde-côtes américains sur Twitter.

Les recherches par ROV "ont donné des résultats négatifs mais se poursuivent", a-t-il ajouté.

Selon le magazine Rolling Stone, un avion P-8 canadien engagé dans les recherches "a entendu des bruits de coups dans ce secteur toutes les 30 minutes. Quatre heures plus tard, un sonar additionnel a été déployé et les cognements étaient encore entendus."

Outre ces bruits de coups, "des signaux acoustiques supplémentaires ont été entendus et aideront à orienter les moyens de surface tout en maintenant l'espoir de retrouver des survivants", a pour sa part affirmé la chaîne CNN, citant un document interne du gouvernement des Etats-Unis.

Les réserves en oxygène épuisées d'ici jeudi midi

A la mi-journée mardi, les garde-côtes américains ont prévenu lors d'une conférence de presse à Boston qu'il restait "environ 40 heures d'air respirable" dans ce petit submersible et que les recherches "particulièrement complexes" lancées dimanche n'avaient jusque là "donné aucun résultat".

Cela veut dire que les réserves d'oxygène seront épuisées d'ici jeudi midi.

Conçu pour emmener cinq personnes dans les abysses, long d'environ 6,5 mètres, le Titan a entamé sa descente dimanche au large de la côte nord-est américaine et le contact avec l'engin a été perdu moins de deux heures après son départ.

Le Français Paul-Henri Nargeolet parmi les disparus

Un Américain, un Français, un Britannique et deux Pakistanais composaient l'équipage de ce sous-marin de tourisme, descendu visiter l'épave du Titanic par 4.000 mètres de fond dans l'Atlantique nord.

Le richissime homme d'affaires britannique Hamish Harding, 58 ans, avait annoncé sur Instagram sa participation à cette excursion scientifique de l'extrême, hors du commun et chargée d'histoire.

Autre adepte des exploits de l'extrême, l'ancien plongeur et ex-officier de marine français Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, spécialiste de l'épave du Titanic, est aussi du voyage, selon sa famille.

Egalement à bord pour cette plongée à 250.000 dollars la place, le magnat pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans et vice-président du conglomérat Engro, embarqué avec son fils Suleman, 19 ans, selon la famille de cette grande fortune.

L'entreprise OceanGate Expeditions, organisatrice du voyage et dont le patron américain Stockton Rush est aussi à bord, a assuré "mobiliser toutes les options pour ramener l'équipage en toute sécurité".

Des failles dans la conception du sous-marin ?

Des révélations inquiétantes. Une plainte de 2018, vue par l'AFP, montre qu'un ex-dirigeant de l'entreprise OceanGate Expeditions, David Lochridge, a été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du sous-marin.

Selon l'ancien directeur des opérations marines, un hublot à l'avant du submersible a été conçu pour résister à la pression ressentie à 1.300 m de profondeur, et non à 4.000 m.

Le scénariste américain Mike Reiss, producteur de la célèbre série "Les Simpson", est déjà parti trois fois avec OceanGate Expeditions, dont une fois en 2022 à bord du même submersible que celui qui a disparu, a-t-il raconté lundi sur la BBC.

Une expérience totalement déroutante, car "on perd presque toujours la communication et on se retrouve à la merci des éléments et ce genre de trucs".

D'après lui, chacun est parfaitement conscient des dangers encourus : "Il faut signer une décharge avant de monter et la mort est mentionnée à trois reprises en page une. Ce ne sont pas des vacances en autocar, ça peut mal tourner".

La France envoie un navire et un robot sous-marin

Les recherches mobilisent les garde-côtes américains et canadiens, mais plusieurs pays ont annoncé l'envoi de renforts.

La France a notamment annoncé que son Institut de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) dépêchait le navire L'Atalante et un robot sous-marin, Victor, capable de descendre à 6.000 mètres de profondeur.

Le président américain Joe Biden souhaite que les garde-côtes poursuivent leurs recherches et la marine pourra être mobilisée si nécessaire, a assuré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.