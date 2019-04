Dispositif de sécurité impressionnant à Dinard pour le G7 des ministres des affaires étrangères

Le centre-ville de Dinard bouclé pendant deux jours à l'occasion du mini G7 organisé dans la cité balnéaire bretonne. Plus d'un millier de policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité des ministres des affaires étrangères des sept plus grandes puissances mondiales.

Dinard

Des policiers, gendarmes et CRS sont postés sur les ronds points d'accès à la ville, mais aussi dans les rues de Dinard, pour accéder au front de mer. Un dispositif plus ou moins apprécié par les dinardais et les vacanciers. Catherine habite la cité balnéaire, pour elle "c'est surréaliste ce dispositif de sécurité, il y a des forces de police partout !". En vacances pour la semaine à Dinard avec sa fille, Jacky, n'est pas trop impressionnée, "c'est normal, et puis les gardes sont très tranquilles, très cool."

Dispositif policier à Dinard (Ille-et-Vilaine) pour la venue des ministres des Affaires étrangères du G7. 5 avril 2019. © Radio France - Céline Guetaz

Sur le front de mer, dans la zone rouge autour du casino, il n'est pas question de flâner sans autorisation en journée, il faut disposer d'une accréditation, et passer au point de contrôle, avec fouille des sacs. Il y a même un portique de sécurité comme dans les aéroports pour accéder au front de mer. Xavier tient un commerce dans cette zone rouge "j'ai mon accréditation, avec photo et adresse" Le commerçant s'interroge "on a ouvert notre boutique, mais à part des cars de CRS, on ne voit pas grand monde"

Des forces de l'ordre sont positionnées dans toutes les rues de Dinard © Radio France - Céline Guetaz

Dans son restaurant, situé face à la mer, Jean-Marie s'attendait à ce qu'on fouille son arrière cuisine "avec toutes les forces de l'ordre présente, je pensais qu'on allait fouiller mon restaurant, mais non, rien". Le restaurateur est sûr d'une chose " avec autant de forces de l'ordre, il ne risque pas de d'y avoir de gilets jaunes à Dinard ce samedi".

Des cars de CRS postés sur le front de mer à Dinard © Radio France - Céline Guétaz

Les moyens de sécurité sont visibles sur les routes avant d'accéder à Dinard.