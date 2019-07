DOCUMENTS - Le 75e anniversaire de la libération de Caen ce mardi

La ville de Caen commémore ce mardi 9 juillet 2019 la libération de sa rive gauche le 9 juillet 1944. Entre le Débarquement et la libération des deux rives (le 19 juillet), la ville a subi des bombardements très violents et plus de 2.000 personnes ont été tuées.