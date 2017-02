Donald Trump et l'Europe, le grand flou

Mike Pence effectuait lundi sa première visite officielle à Bruxelles. Un mois après l'investiture de Donald Trump, le vice-président américain tente de désarmer les tensions avec les pays européens.

Les États-Unis, "plus grand allié" des Européens. Les États-Unis déterminés à "poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne". En visite officielle à Bruxelles lundi 20 janvier ou encore à la 53e conférence de Munich sur la sécurité le week-end dernier, Mike Pence, le nouveau vice-président américain, s'était fixé une mission : déminer le terrain. Un mois après l'investiture officielle de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les tensions sont fortes avec les pays européens.

Car comment oublier ? Comment oublier un Donald Trump qui, dans une interview le 16 janvier aux quotidiens britannique Times et allemand Bild, qualifiait l'Otan d'"obsolète" et se disait persuadé que le Brexit serait un "succès", ajoutant : "Cela m'est parfaitement égal que les Européens soient unis ou non".

On behalf of President Trump today I expressed the strong commitment of the US to continued cooperation and partnership with EU. pic.twitter.com/5JNFVUVN0s — Vice President Pence (@VP) February 20, 2017

L'opposition sur le terrain des valeurs

Si les dirigeants européens ont semblé apprécier les efforts de Mike Pence, la méfiance reste de mise, comme en témoigne la déclaration de Donald Tusk, le président du Conseil européen lundi lors d'un point presse :

Il s'est passé trop de choses au cours du mois écoulé (...) pour prétendre que tout va comme d'habitude

Les divergences entre les États-Unis et les pays européens ne sont pas nouvelles, notamment autour du degré d'investissement des États au sein de l'Otan. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, les incertitudes sont grandes autour des futures relations avec la Russie... et les points de désaccord investissent le terrain des valeurs. Signé le 27 janvier, le décret américain sur l'immigration a été condamné par de nombreux dirigeants.

La réaction la plus marquante est venue de la chancelière allemande. En dénonçant le caractère anti-musulman de cette mesure que les détracteurs du président américain surnomment le "Muslim Ban", Angela Merkel a marqué une nette opposition qu'elle a confirmée lors de la conférence sur la sécurité ce week-end : à Munich, la chancelière s'est appliquée à souligner l'importance du "multilatéralisme" et de la "coopération avec le monde musulman"... à des années lumières de ce que prône le nouveau président américain.

Un mois après son investiture, difficile encore de dire ce que seront les relations entre Donald Trump et les pays européens. Même s'il reçoit des soutiens en Europe, celle du Premier ministre hongrois Viktor Orban ou de l'extrême-droite française ou néerlandaise, le président agace les diplomates européens. Dernier épisode en date : ce week-end en Floride, pour dénoncer les politiques en faveur des réfugiés, Donald Trump évoquait un attentat en Suède... qui n'a jamais eu lieu, provoquant un concert de moqueries sur les réseaux sociaux et des demandes d'explication de la part du ministère des Affaires étrangères suédois.

@Lawrence_ben74 @SteveKopack On #swedenincident unclear to us what President Trump was referring to, have asked US officials for explanation — Embassy of Sweden US (@SwedeninUSA) February 19, 2017

Le couac ne va pas aider Donald Trump à conquérir les cœurs... Le 20 janvier, jour de son investiture, un sondage Odoxa révélait que plus de trois quarts des Européens avaient une mauvaise opinion du nouveau président américain, le jugeant "raciste" et "dangereux".