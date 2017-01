Donald Trump devient officiellement le 45e président des États-Unis

Donald Trump est devenu officiellement le 45e président des États-Unis vendredi après-midi à Washington, à l'issue de sa prestation de serment.

Donald Trump est devenu vendredi après-midi officiellement le 45e président des États-Unis, après avoir prêté serment sur la bible, à midi (18h heure française).

#WATCH: Donald J. Trump has officially been sworn in as the 45th President of the United States #Inauguration pic.twitter.com/WTZuvUjtBM