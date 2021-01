Etats-Unis : Donald Trump gracie 73 personnes dont son ancien conseiller Steve Bannon

Donald Trump (G) et Steve Bannon en 2017.

Avant de quitter définitivement la Maison Blanche ce mercredi, le Président sortant des Etats-Unis, Donald Trump, a gracié 143 personnes en tout. Il s'agit pour 73 d'entre elles d'une grâce totale (une amnistie), pour les 70 autres leurs peines sont commuées. Parmi les personnes graciées par le 45e Président des Etats-Unis : son ancien conseiller Steve Bannon.

Steve Bannon, 66 ans, avait été l'un des artisans de la campagne présidentielle victorieuse de Donald Trump en 2016, avant d'être poussé vers la sortie par le milliardaire républicain. Accusé d'avoir détourné des fonds prétendument destinés à la construction d'un mur à la frontière Etats-Unis-Mexique, il a obtenu la clémence du président.

Ces derniers mois, Donald Trump avait déjà utilisé ce pouvoir présidentiel pour exonérer des collaborateurs et des proches, certains ayant été condamnés dans le cadre de l'enquête sur une possible collusion entre la Russie et son équipe de campagne en 2016.