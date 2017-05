Donald Trump loue la "formidable victoire" d'Emmanuel Macron pour la première rencontre entre les deux présidents

Donald Trump et Emmanuel Macron se sont rencontrés pour la première fois jeudi, à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, en marge d'un mini-sommet de l'Otan.

Une poignée de main ferme et un déjeuner de travail bref. Voilà comment on peut résumer la première rencontre jeudi entre Donald Trump et Emmanuel Macron, en Belgique. Le président américain a accueilli son homologue français vers 13h à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, en marge d'un mini-sommet de l'Otan.

Le déjeuner, prévu pour durer une durée d'une heure et quart environ, entre les deux hommes devait être largement consacré à l'accord international sur le climat et aux crises internationales. "On a un agenda extrêmement large à discuter au sujet de la lutte contre le terrorisme, l'économie, les sujets climatiques et énergétique", a déclaré Emmanuel Macron qui s'est dit "très heureux" de rencontrer le chef d'État américain.

Première rencontre entre les deux hommes, pour leurs débuts sur la scène internationale

Après la traditionnelle poignée de main, Donald Trump a déclaré à l'attention du nouveau président de la République : "vous avez mené une campagne incroyable et remporté une formidable victoire". "Tout le monde en parle à travers le monde. Bravo. Bien joué!", a-t-il ajouté, soulignant que les sujets de discussion seraient nombreux et que la lutte contre le terrorisme figurerait en bonne place.

Les deux hommes avaient déjà échangé par téléphone le 8 mai, au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, mais il s'agissait ce jeudi de la première rencontre entre les deux dirigeants, qui font tous deux leurs premiers pas sur la scène internationale cette semaine, à l'Otan et au sommet du G7, qui se tiendra vendredi et samedi en Sicile.