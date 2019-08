États-Unis : Donald Trump reconnaît qu’on "pourrait peut-être faire davantage" contre ces fusillades à répétition

Le débat sur le port d'arme est relancé aux Etats unis après les deux tueries qui ont frappé le pays ce week-end, faisant vingt morts au Texas à El Paso et neuf dans l'Ohio. Donald Trump reconnaît qu'on "pourrait peut-être faire d'avantage" sans être plus précis.

Tous les drapeaux sont en berne sur les bâtiments publics aux Etat-Unis jusqu’à jeudi. Décision de Donald Trump qui a vivement réagi après les deux fusillades qui ont fait 29 morts ce week-end aux Etats-Unis (Ohio et Texas). Depuis le drame, des voix s’élèvent pour réclamer un renforcement de la réglementation sur le port d'arme. Donald Trump lui est resté flou sur ses intentions. Peut-être sera -t-il plus précis lundi, le président américain doit s'exprimer à 16h heure française .

On "pourrait peut-être faire davantage"

"La haine n’a pas sa place aux Etats-Unis, il faut que ça s’arrête" a déclaré le président des Etats-Unis. Donald Trump reconnaît qu’on "pourrait peut-être faire davantage" contre ces fusillades à répétition. Mais le président américain n'a pas précisé à quoi il faut allusion.

Pour lui, les deux drames relèvent aussi d’un problème de "maladie mentale". Le tireur d’El Paso, au Texas, est officiellement inculpé et encourt la peine de mort.

Les positions très changeantes de Trump sur le port d'arme

Dans les quinze jours qui ont suivi la tuerie du lycée de Parkland (Floride), le 14 février dernier, au cours de laquelle 17 personnes ont trouvé la mort, les déclarations de Donald Trump sur les armes à feu, ont beaucoup fluctué. Face à la colère grandissante, cinq jours après le drame, il s'est dit favorable à un renforcement du contrôle des antécédents lors de l'achat d'une arme à feu. Le lendemain, il envisageait de relever l’âge légal de 18 à 21 ans pour l’achat d’armes semi-automatiques et il a dit sa volonté d'interdire les "bump stocks" ces mécanismes qui permettent de transformer une arme en arme automatique permettant de tirer en rafale.

L'idée avait déjà émise par la Maison Blanche, des élus républicains, mais aussi, fait rare, la NRA (le puissant lobbys des armes) après la fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière de l’histoire des Etats-Unis (cinquante-huit morts), en octobre 2017. Mais rien n'avait bougé.

Donald Trump a enfin pris tout le monde de court le 28 février, lors d’une réunion avec des membres démocrates et républicains du Congrès, en déclarant : "_Nous devons faire quelque chose. Nous devons agir_".

Liberté individuelle inscrite dans la constitution

Mais le lendemain, quinze jours après le drame, après une entrevue à la Maison Blanche entre Donald Trump et le directeur la NRA, ce dernier laissait entendre que le président américain pourrait faire marche arrière concernant son surprenant soutien à des mesures d’encadrement des armes à feu. Le lobbyiste a ainsi tweeté que le président "soutient le second amendement et ne veut pas de contrôle des armes"

Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique reconnait la possibilité pour le peuple américain de constituer une milice ("bien organisée") pour contribuer "à la sécurité d'un État libre", et il garantit en conséquence à tout citoyen américain le droit de porter des armes.

Le 12 mars, Donald Trump est revenu sur sa promesse de relever l’âge légal d’achat d’une arme en un tweet. Elle est exclue d’une série de mesures présentées par l’exécutif, censées prévenir les fusillades en milieu scolaire. Le président américain n'aura pas voulu contrarier les électeur pro-armes, à quelques mois des élections de mi-mandat de novembre.