Donald Trump veut envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans

Le vice-président Mike Pence a clairement annoncé l'objectif de l'administration Trump : envoyer des astronautes sur la Lune dans seulement... cinq ans ! Objectif Lune programmé pour 2024. "Nous sommes aujourd'hui dans une course à l'espace comme nous l'étions dans les années 1960", a déclaré le vice-président mardi lors d'une réunion du Conseil national de l'espace, à Huntsville, dans l'Alabama.

Aucun humain n'y est retourné depuis 1972

L'administration Trump a envoyé un coup de fouet envers l'agence spatiale américaine, alors que la Nasa n'avait prévu un envoi sur la Lune qu'en 2028 : "La première femme et le prochain homme sur la Lune seront des astronautes américains, lancés par des fusées américaines depuis le sol américain", confirmant qu'une femme devrait être la prochaine à poser un pied sur la Lune.

Donald Trump semble très agacé. Il veut aller plus vite et veut marquer l'histoire, mais il se sent déjà dépassé par la Chine qui a réussi à faire atterrir un robot sur la face cachée de la Lune, "révélant son ambition de saisir l'avantage lunaire".

à lire aussi Par manque de combinaisons à la bonne taille, la Nasa annule la sortie spatiale de deux astronautes féminines

"Message parfaitement reçu"

L'administration Trump menace même de confier les futures missions aux lanceurs privés si l'agence spatiale américaine n'est pas prête à temps : "Cela nous a pris huit ans pour aller sur la Lune la première fois, il y a cinquante ans, alors que nous ne l'avions jamais fait. Cela ne devrait pas nous prendre 11 ans pour y retourner", a déclaré Mike Pence. "Si les fusées privées sont la seule façon de ramener des astronautes américains sur la Lune dans cinq ans, alors ce seront des fusées privées", a-t-il lâché.

Mike Pence n'a pas cité la société privée SpaceX, mais l'allusion est claire. Réponse de Jim Bridenstine, le patron de la Nasa : "Message parfaitement reçu". Objectif Lune pour Donald Trump, avec en ligne de mire une mission sur Mars.