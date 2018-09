Un groupe de 36 personnes en provenance du Tchad et du Niger s'installent cette semaine en Dordogne. Sept adultes sont arrivés hier mercredi au centre départemental de Clairvivre. Ce vendredi 21 septembre, neuf familles les rejoindront.

Les 36 réfugiés qui s'installent à Clairvivre arrivent de camps de réfugiés du Soudan, d'Erythrée et de Somalie

Salagnac, France

Le département de la Dordogne accueille un nouveau groupe de réfugiés originaires d'Afrique Subsaharienne. Trente-six personnes s'installent cette semaine au centre départemental de Clairvivre à Salagnac. Cet accueil se fait dans le cadre de l'engagement de la France avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour accueillir des réfugiés en provenance des camps de migrants installés au Niger et au Tchad. En mars dernier, la cité de Clairvivre a déjà accueilli une trentaine de réfugiés africains. Certains d'entre eux ont depuis été installés dans des hébergements individuels à Nontron, Thiviers, Terrasson ou encore en Haute-Vienne.

Neuf familles avec huit enfant âgés de moins de 12 ans

Hier, mercredi 19 septembre, sept personnes majeures se sont installées au centre de Clairvivre, un établissement qui héberge et accompagne habituellement des personnes en réinsertion. Demain vendredi, neuf familles - 16 personnes majeures et 13 mineurs- rejoindront le Nord de la Dordogne. Parmi les enfants, huit sont âgés de moins de 12 ans.

Des réfugiés qui arrivent des camps de migrants d'Afrique

Il s'agit de personnes originaires du Soudan, d'Erythrée et de Somalie. Dans un communiqué, la préfecture explique que ces personnes ont été " identifiées sur place par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ( OFPRA), qu'elles bénéficieront du statut de réfugié et qu'elles auront donc vocation à rester durablement sur le territoire français."

Quatre mois pour se poser et commencer à s'intégrer

Toujours selon la préfecture, "ces réfugiés seront hébergés à Clairvivre pendant quatre mois afin de pouvoir se poser, se soigner mais aussi construire un parcours d'intégration progressive". Les enfants seront scolarisés, les adultes pourront apprendre le français et recevoir des formations. A l'issue de cette période d'accueil, ces réfugiés seront installés dans des logements autonomes à travers toute la France.