Dordogne : le président de la Côte d'Ivoire attendu à Sainte-Alvère

Sainte-Alvère, France

C'est pour le moins inhabituel... Un chef d'Etat étranger est attendu ce samedi à Sainte-Alvère en Périgord noir.

Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire vient assister aux obsèques de sa belle-fille. Le chef de l'Etat ivoirien, au pouvoir depuis sept ans à Abidjan sera en milieu de journée au cimetière de ce bourg d'environ 800 habitants.

Il arrivera par l'aéroport de Bergerac. Il vient donc assister aux obsèques d'une sa belle fille de 48 ans, décédée le 5 avril et issue d'une famille hollandaise qui avait un rapport très fort à la Dordogne.

C'est dans les environs de Sainte-Alvère que la famille de Louise Ouattara possède une propriété © Radio France - Antoine Balandra

Louise Ouattara est décédée du paludisme il y a quelques jours. Elle était l'épouse de David Dramane Ouattara, le fils du président ivoirien. Et cette femme est issue d'une famille de diplomates néerlandais.

Rencontre aux Etats-Unis

Son père a été ambassadeur de Hollande en Amérique du Sud à Cuba notamment. Dans les années 60, il avait acheté une maison à Sainte-Alvère pour venir y passer les vacances en famille.

Ce haut fonctionnaire néerlandais a ensuite passé toute sa retraite en Périgord, où vit toujours son épouse. Louise Ouattara et son mari étaient d'ailleurs restés très attachés au Périgord et revenaient plusieurs fois par an à Sainte Alvère, où ils étaient très appréciés selon plusieurs de leurs voisins.

Louise Ouattara avait en fait rencontré son futur mari sur les bancs de l'école à New York, à l'époque où son père était diplomate hollandais aux Etats Unis. Elle était ensuite partie vivre en Côte d'ivoire à ses côtés où elle était très investie notamment dans l'humanitaire.